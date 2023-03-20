В понедельник, 20 марта, начнутся международные военные учения, организованные бригадой механизированной пехотной бригады сухопутных сил "Хрустальная стрела 2023", проинформировали в вооруженных силах.
В Латвии начались международные военные учения "Хрустальная стрела 2023"
Цель учений состоит в том, чтобы совершенствовать взаимное сотрудничество подразделений вооруженных сил стран НАТО, интегрировать элементы боевой поддержки и боевого обеспечения для поддержки единиц маневра, планировать и выполнять операции по нападению и обороне, а также сертифицировать военную группу расширенного присутствия НАТО в Латвии.
Учения состоятся на Адажском полигоне и в Адажском и Ропажском краях, в них примут участие около 3000 военнослужащих из Латвии, а также расширенного присутствия США, Германии, Великобритании и НАТО в Латвии.
Вовлеченные подразделения в нескольких упражнениях и учебных операциях совместного тактического уровня продемонстрируют совместимость и боевую готовность стран-участниц НАТО.
Учения продлятся до 31 марта, и в их время состоятся полеты воздушных судов вооруженных сил союзников, в том числе боевых вертолетов AH-64 Apache в воздушном пространстве Латвии, а также перемещение военной техники по главным и региональным дорогам Латвии.
Национальные вооруженные силы призывают жителей с пониманием относиться к учениям, направленным на улучшение обороноспособности государства и укрепление региональной безопасности.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!