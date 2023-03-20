В Латвии начались международные военные учения "Хрустальная стрела 2023"

Цель учений состоит в том, чтобы совершенствовать взаимное сотрудничество подразделений вооруженных сил стран НАТО, интегрировать элементы боевой поддержки и боевого обеспечения для поддержки единиц маневра, планировать и выполнять операции по нападению и обороне, а также сертифицировать военную группу расширенного присутствия НАТО в Латвии.

Учения состоятся на Адажском полигоне и в Адажском и Ропажском краях, в них примут участие около 3000 военнослужащих из Латвии, а также расширенного присутствия США, Германии, Великобритании и НАТО в Латвии.

Вовлеченные подразделения в нескольких упражнениях и учебных операциях совместного тактического уровня продемонстрируют совместимость и боевую готовность стран-участниц НАТО.

Учения продлятся до 31 марта, и в их время состоятся полеты воздушных судов вооруженных сил союзников, в том числе боевых вертолетов AH-64 Apache в воздушном пространстве Латвии, а также перемещение военной техники по главным и региональным дорогам Латвии.

Национальные вооруженные силы призывают жителей с пониманием относиться к учениям, направленным на улучшение обороноспособности государства и укрепление региональной безопасности.