Блинкен: Мирный план Китая может быть "тактикой затягивания", чтобы помочь России

По словам Блинкена, мир не должен позволять себе обманываться тактическими шагами России, которые поддерживает Китай или какие-то другие страны, чтобы заморозить войну на условиях России.

Он отметил, что США приветствуют любую дипломатию, чтобы добиться справедливого и продолжительного мира, однако выразил сомнение, что Китай защищает "суверенитет и территориальную целостность" Украины.

"Любой план, в котором этот критический принцип не является приоритетным, в лучшем случае - тактика затягивания или только попытка способствовать несправедливому итогу. Это не конструктивная дипломатия", - отметил Блинкен.

В понедельник он также сообщил, что США выделят на военную помощь Украине еще 350 миллионов долларов.

"Если Китай решил поддержать прекращение войны, основываясь на уставе ООН, как говорится в первом пункте его плана, он на этом основании может провести переговоры с президентом Владимиром Зеленским и Украиной и использовать свое влияние, чтобы убедить Москву отозвать свои силы", - указал Блинкен.