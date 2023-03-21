Подозревается в совершении тяжкого преступления: полиция разыскивает женщину с фотографии

Стражи порядка призывает рассмотреть фотографию женщины и отозваться всех, кто ее может опознать или знает ее возможное местонахождение позвонив по номерам телефона 67086759, 26392819 или 110, или эе написав на электронную почту konstantins.zaharovs@riga.vp.gov.lv.

Государственная полиция напоминает, что ни один человек не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.