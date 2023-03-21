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Подозревается в совершении тяжкого преступления: полиция разыскивает женщину с фотографии

rus.tvnet.lv
Подозревается в совершении тяжкого преступления: полиция разыскивает женщину с фотографии
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Фото: Valsts policija

Латгальский участок Рижского регионального управления Государственной полиции по подозрению в совершении тяжкого преступления, произошедшего в Риге в понедельник, 20 марта, разыскивает изображенную на фотографии женщину.

Стражи порядка призывает рассмотреть фотографию женщины и отозваться всех, кто ее может опознать или знает ее возможное местонахождение позвонив по номерам телефона 67086759, 26392819 или 110, или эе написав на электронную почту konstantins.zaharovs@riga.vp.gov.lv.

Государственная полиция напоминает, что ни один человек не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.

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