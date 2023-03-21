92-летний медиамагнат Руперт Мердок объявил, что женится в пятый раз

Мердок познакомился с 66-летней Смит в сентябре прошлого года во время мероприятия на его виноградниках в Калифорнии.

"Меня ужасала возможность снова влюбиться, но я знал, что этот раз будет последним. Лучше пусть он будет последним. Я счастлив", - сказал Мердок газете New York Post, которая входит в его международную медиаимперию.

Мердоку, чье состояние оценивается более чем в 20 млрд долларов, принадлежит множество влиятельных печатных изданий и телеканалов консервативной направленности по всему миру. В их числе, например, британский таблоид Sun и более респектабельная Times, а также американская Wall Street Journal и телеканал Fox News.

Предыдущим мужем избранницы Мердока был Честер Смит, певец в стиле кантри и медиаменеджер.