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Нацобъединение предлагает запретить субтитры на русском языке в кино

rus.tvnet.lv/LETA
Нацобъединение предлагает запретить субтитры на русском языке в кино
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Кино. Иллюстративное фото
Кино. Иллюстративное фото Фото: Edijs Pālens/LETA

Депутаты парламентской фракции Национального объединения призывают запретить субтитры к фильмам на русском языке.

Внесенные фракцией поправки к закону о государственном языке предусматривают, что фильмы должны быть снабжены субтитрами на одном из официальных языков Европейского союза (ЕС).

Русский не является официальным языком ЕС.

В настоящее время законом о государственном языке установлено, что публично демонстрируемые кинофильмы, видеофильмы и их фрагменты должны быть озвучены или дублированы на государственном языке либо снабжены субтитрами на государственном языке, помимо оригинального звукового сопровождения, а также допускаются субтитры на иностранном языке.

Нацобъединение подчеркивает, что законопроект необходим для укрепления статуса латышского как единственного государственного языка в Латвии.

Ранее RUS TVNET писал, что журналист Айвис Цериньш опубликовал в Twitter фотографию своего посещения Kino Citadele и выразил возмущение тем, почему в кинотеатре Forum Cinemas есть субтитры и на русском языке. Ответы, данные кинотеатром, вызвали возмущение пользователей Сети.

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