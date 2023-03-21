Нацобъединение предлагает запретить субтитры на русском языке в кино

Внесенные фракцией поправки к закону о государственном языке предусматривают, что фильмы должны быть снабжены субтитрами на одном из официальных языков Европейского союза (ЕС).

Русский не является официальным языком ЕС.

В настоящее время законом о государственном языке установлено, что публично демонстрируемые кинофильмы, видеофильмы и их фрагменты должны быть озвучены или дублированы на государственном языке либо снабжены субтитрами на государственном языке, помимо оригинального звукового сопровождения, а также допускаются субтитры на иностранном языке.

Нацобъединение подчеркивает, что законопроект необходим для укрепления статуса латышского как единственного государственного языка в Латвии.

Ранее RUS TVNET писал, что журналист Айвис Цериньш опубликовал в Twitter фотографию своего посещения Kino Citadele и выразил возмущение тем, почему в кинотеатре Forum Cinemas есть субтитры и на русском языке. Ответы, данные кинотеатром, вызвали возмущение пользователей Сети.