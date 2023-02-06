В воскресенье, 5 февраля, журналист Айвис Цериньш опубликовал в Twitter фотографию своего посещения Kino Citadele и выразил возмущение тем, почему в кинотеатре Forum Cinemas есть субтитры и на русском языке. Ответы, данные кинотеатром, вызвали возмущение пользователей Сети.
Ответы Forum Cinemas в Twitter возмутили пользователей
Айвис Цериньш призвал не тратить деньги на русский перевод. В своем ответе Forum Cinemas раскритиковал журналиста за грамматические ошибки вместо того, чтобы объяснить использование титров:
"В контексте использования латышского языка рекомендуем перечитывать написанное перед публикацией - чтобы не было как в данном случае (с грамматическими ошибками).
И просим вас не фотографировать во время показа - это мешает другим зрителям и нарушает правила внутреннего порядка кинотеатра".
Latviešu valodas lietošanas kontekstā iesakām pirms publicēšanas atkārtoti pārlasīt uzrakstīto - lai nav kā šajā gadījumā (ar gramatikas kļūdām). 👌— Forum Cinemas (@forumcinemaslv) February 5, 2023
Un aicinām nefotografēt seansa laikā - tas gan traucē citus skatītājus, gan pārkāpj k/t iekšējās kārtības noteikumus.
Позднее кинотеатр предложил задать этот вопрос поэтессе Лиане Ланге, которая в декабре 2022 года обратилась в Forum Cinemas с аналогичным вопросом.
В Forum Cinemas пояснили, что переводом, субтитрами и озвучиванием фильмов кинотеатры не занимаются. "Создание и добавление субтитров организуется создателями фильма и прокатчиками", - указали в кинотеатре.
Digitālā kino filmu kopijās (DCP) nav iekļauti SRT faili. Ja tāda izvēle ir, tad kinoteātri par to nezina - visos kinoteātros (gan privātajos, gan pašvaldību) identiskas seansu valodas.— Forum Cinemas (@forumcinemaslv) February 6, 2023
Un, jā - subtitru izveidi un pievienošanu organizē filmu veidotāji un izplatītāji. pic.twitter.com/rKBB8zmPVi
Несколько пользователей Twitter признались, что автор оставил неприятное впечатление о компании и желание посетить кинотеатр Forum Cinemas после такого общения убавилось.
Nepatīkamu iespaidu par uzņēmumu atstāja šī tvīta autors. Ne tikai uzbrauca jautājuma uzdevējam, vēl vispār no tēmas aizpeldēja prom.— UG 🇱🇻 🇺🇦 🫂🇸🇪🇫🇮 (@UldisGelins) February 5, 2023
Vēlme apmeklēt šo kino būtiski samazinājās.
"Ужасный ответ. Вместо того чтобы решить проблему, вы выбираете нападки на автора предложения. Стыд", - написал ADHD.
Briesmīga atbilde. Tā vietā, lai risinātu problēmu, izvēlējaties uzbrukt ierosinājuma autoram. Kauns.— Tricārs ar ADHD. (@ADHD_un_30) February 6, 2023
"Выглядит так, что либо в Forum Cinemas будет новый PR-специалист, либо основательно опустевшие залы. Редко вижу, чтобы официальный аккаунт так "борзел", - отметил Kritikis1.
Em, izskatās, ka vai nu @forumcinemaslv būs jauns PR cilvēks, vai arī krietni tukšākas zāles. Reti redzu, ka oficiālais konts tā "borzī"— Kritikis🇺🇦🇱🇻 (@Kritikis1) February 6, 2023
"Почему вы снова ведете себя так глупо?!? Кстати, об ошибках в грамматике и всякой логике, кое-что уже забылось?" - спросил пользователь Янис.
Kāpēc jūs atkal rīkojaties tik stulbi?!? Par gramatikas un jebkādas loģikas kļūdām runājot, šis jau ir aizmirsts? pic.twitter.com/nXt3oh0BPP— Jānis Palkavnieks (@Palkavnieks) February 6, 2023
Напомним, 30 ноября 2022 года в социальных сетях обратили внимание на приключенческий анимационный фильм от Disney "Странный мир". Несколько дней назад инфлюенсер и помощник депутата Майя Арманева ("Латвия на первом месте") поделилась в своем Instagram-аккаунте мнением в связи с полученными ею жалобами от родителей на содержание этого мультфильма. Все потому, что в нем показаны однополые отношения. Арманева считает, что родители имеют право быть в курсе, если в фильме рассказывается о таких отношениях. После давления со стороны активистов предупреждение с сайта кинотеатра убрали.
Вскоре после публикации Майи Арманевой кинотеатры отреагировали и добавили в описание фильма примечание: "Предупреждение: этот фильм студии Disney затрагивает тему ЛГБТ" ("Brīdinājums: šī Disneja studijas filma skar LGBT tēmu"). Очень похожую информацию о мультфильме можно найти и в его описании в других крупных кинотеатрах Латвии.
Каспар Залитис, правозащитник и защитник прав ЛГБТ, сказал TVNET, что размещение этого предупреждения вызывает беспокойство. "Особенно слово "предупреждение" говорит о том, что в фильме изображено что-то недопустимое. Есть фильмы, которые классифицируются согласно закону. А вот такого, чтобы в описании фильма было указано, что здесь затрагивается ЛГБТ-тематика, еще не было. Это как предупреждение о том, что в мультфильме будут евреи или темнокожие персонажи. С точки зрения дискриминации разницы никакой. Мы оценим, следует ли передать этот вопрос омбудсмену".
Кристине Матиса из Национального центра кино отмечает, что в Латвии закона об этом нет. Содержание фильма классифицируется в соответствии с Правилами классификации фильмов, где конкретных указаний на тему ЛГБТ не имеется. Информация о содержании фильма остается на усмотрение дистрибьютора и кинотеатра.
Спустя некоторое время после давления со стороны активистов предупреждение с сайта кинотеатра убрали.
Активистка Кристине Гариня поблагодарила всех, кто обратил внимание на эту проблему.
"Предупреждение убрано, был позитивный разговор с кинотеатром, "предупреждение" не несло злого умысла. Ошибка исправлена", - сообщила она в Twitter.
Благодарность кинотеатрам выразило и Объединение ЛГБТ+ и их друзей Mozaika.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!