Ответы Forum Cinemas в Twitter возмутили пользователей

Вскоре после публикации Майи Арманевой кинотеатры отреагировали и добавили в описание фильма примечание: "Предупреждение: этот фильм студии Disney затрагивает тему ЛГБТ" ("Brīdinājums: šī Disneja studijas filma skar LGBT tēmu"). Очень похожую информацию о мультфильме можно найти и в его описании в других крупных кинотеатрах Латвии.

Каспар Залитис, правозащитник и защитник прав ЛГБТ, сказал TVNET, что размещение этого предупреждения вызывает беспокойство. "Особенно слово "предупреждение" говорит о том, что в фильме изображено что-то недопустимое. Есть фильмы, которые классифицируются согласно закону. А вот такого, чтобы в описании фильма было указано, что здесь затрагивается ЛГБТ-тематика, еще не было. Это как предупреждение о том, что в мультфильме будут евреи или темнокожие персонажи. С точки зрения дискриминации разницы никакой. Мы оценим, следует ли передать этот вопрос омбудсмену".

Кристине Матиса из Национального центра кино отмечает, что в Латвии закона об этом нет. Содержание фильма классифицируется в соответствии с Правилами классификации фильмов, где конкретных указаний на тему ЛГБТ не имеется. Информация о содержании фильма остается на усмотрение дистрибьютора и кинотеатра.

Спустя некоторое время после давления со стороны активистов предупреждение с сайта кинотеатра убрали.

Активистка Кристине Гариня поблагодарила всех, кто обратил внимание на эту проблему.

"Предупреждение убрано, был позитивный разговор с кинотеатром, "предупреждение" не несло злого умысла. Ошибка исправлена", - сообщила она в Twitter.

Благодарность кинотеатрам выразило и Объединение ЛГБТ+ и их друзей Mozaika.