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Ответы Forum Cinemas в Twitter возмутили пользователей

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Ответы Forum Cinemas в Twitter возмутили пользователей
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Фото: nexus 7/Shutterstock

В воскресенье, 5 февраля, журналист Айвис Цериньш опубликовал в Twitter фотографию своего посещения Kino Citadele и выразил возмущение тем, почему в кинотеатре Forum Cinemas есть субтитры и на русском языке. Ответы, данные кинотеатром, вызвали возмущение пользователей Сети.

Айвис Цериньш призвал не тратить деньги на русский перевод. В своем ответе Forum Cinemas раскритиковал журналиста за грамматические ошибки вместо того, чтобы объяснить использование титров:

"В контексте использования латышского языка рекомендуем перечитывать написанное перед публикацией - чтобы не было как в данном случае (с грамматическими ошибками).

И просим вас не фотографировать во время показа - это мешает другим зрителям и нарушает правила внутреннего порядка кинотеатра".

Позднее кинотеатр предложил задать этот вопрос поэтессе Лиане Ланге, которая в декабре 2022 года обратилась в Forum Cinemas с аналогичным вопросом.

В Forum Cinemas пояснили, что переводом, субтитрами и озвучиванием фильмов кинотеатры не занимаются. "Создание и добавление субтитров организуется создателями фильма и прокатчиками", - указали в кинотеатре.

Несколько пользователей Twitter признались, что автор оставил неприятное впечатление о компании и желание посетить кинотеатр Forum Cinemas после такого общения убавилось.

"Ужасный ответ. Вместо того чтобы решить проблему, вы выбираете нападки на автора предложения. Стыд", - написал ADHD.

"Выглядит так, что либо в Forum Cinemas будет новый PR-специалист, либо основательно опустевшие залы. Редко вижу, чтобы официальный аккаунт так "борзел", - отметил Kritikis1.

"Почему вы снова ведете себя так глупо?!? Кстати, об ошибках в грамматике и всякой логике, кое-что уже забылось?" - спросил пользователь Янис.

Напомним, 30 ноября 2022 года в социальных сетях обратили внимание на приключенческий анимационный фильм от Disney "Странный мир". Несколько дней назад инфлюенсер и помощник депутата Майя Арманева ("Латвия на первом месте") поделилась в своем Instagram-аккаунте мнением в связи с полученными ею жалобами от родителей на содержание этого мультфильма. Все потому, что в нем показаны однополые отношения. Арманева считает, что родители имеют право быть в курсе, если в фильме рассказывается о таких отношениях. После давления со стороны активистов предупреждение с сайта кинотеатра убрали.

Вскоре после публикации Майи Арманевой кинотеатры отреагировали и добавили в описание фильма примечание: "Предупреждение: этот фильм студии Disney затрагивает тему ЛГБТ" ("Brīdinājums: šī Disneja studijas filma skar LGBT tēmu"). Очень похожую информацию о мультфильме можно найти и в его описании в других крупных кинотеатрах Латвии.

Каспар Залитис, правозащитник и защитник прав ЛГБТ, сказал TVNET, что размещение этого предупреждения вызывает беспокойство. "Особенно слово "предупреждение" говорит о том, что в фильме изображено что-то недопустимое. Есть фильмы, которые классифицируются согласно закону. А вот такого, чтобы в описании фильма было указано, что здесь затрагивается ЛГБТ-тематика, еще не было. Это как предупреждение о том, что в мультфильме будут евреи или темнокожие персонажи. С точки зрения дискриминации разницы никакой. Мы оценим, следует ли передать этот вопрос омбудсмену".

Кристине Матиса из Национального центра кино отмечает, что в Латвии закона об этом нет. Содержание фильма классифицируется в соответствии с Правилами классификации фильмов, где конкретных указаний на тему ЛГБТ не имеется. Информация о содержании фильма остается на усмотрение дистрибьютора и кинотеатра.

Спустя некоторое время после давления со стороны активистов предупреждение с сайта кинотеатра убрали.

Активистка Кристине Гариня поблагодарила всех, кто обратил внимание на эту проблему.

"Предупреждение убрано, был позитивный разговор с кинотеатром, "предупреждение" не несло злого умысла. Ошибка исправлена", - сообщила она в Twitter.

Благодарность кинотеатрам выразило и Объединение ЛГБТ+ и их друзей Mozaika.

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