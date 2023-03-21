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Россия нанесла удар по Одессе и области, есть раненые и разрушения

rus.tvnet.lv
Россия нанесла удар по Одессе и области, есть раненые и разрушения
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Разрушенный дом, после ракетного удара. Иллюстративное фото
Разрушенный дом, после ракетного удара. Иллюстративное фото Фото: Скриншот с Telegram "Дождь"

Вечером во вторник, 21 марта, российская авиация нанесла ракетный удар по Одессе и Одесской области. 

В результате удара несколько человек получили ранения.

"Вражеские истребители СУ-35 совершили пуск ракет с моря", - сообщил глава Одесской районной военной администрации Юрий Крук.

Сообщается, что по городу было выпущено шесть ракет. Юрий Крук отметил, что ПВО работала эффективно, поэтому часть ракет была уничтожена. По его словам, обошлось без жертв, однако есть пострадавшие.

Власти области сказали, что в результате удара частично поврежден гражданский дом.

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