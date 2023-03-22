В Эстонии будет отменен бесплатный уездный общественный транспорт

В начале недели на коалиционных переговорах обсуждались вопросы здравоохранения, транспорта и энергетики. В качестве одного из основных вопросов Партия реформ, Социал-демократическая партия и "Ээсти 200" решили пересмотреть систему общественного транспорт и провести реформу, которая включает, например, единую билетную систему и преобразование всей транспортной системы на основании спроса.

При этом уездный общественный транспорт должен стать платным, а бесплатно смогут ездить только пожилые люди, люди с особыми потребностями и дети.

"Другие могли бы заплатить за билет, - сказала представитель Партии реформ Кая Каллас, по словам которой система должна работать таким образом, чтобы поезда, автобусы и паромы работали с учетом друг друга. - Чтобы человек мог добраться из пункта А в пункт Б, даже если для этого придется делать пересадки".

По словам Каллас, главный вопрос реформы заключается не в том, платный или бесплатный транспорт, а в том, что транспорт, основанный на спросе, должен развиваться в соответствии с потребностями людей. При обновлении системы также может быть учтен опыт запущенного на Сааремаа пилотного проекта.

"Это не означает, что теперь мы будем применять его по всей Эстонии, но его можно развивать дальше. Идея в том, что мы исходит из потребностей людей", - сказала Каллас.

Член Центристской партии и бывший министр экономики и инфраструктуры Таави Аас сказал Postimees, что в системе общественного транспорта не хватает в общей сложности 25 миллионов евро, и план коалиции не решит этой проблемы. Он добавил, что, по его мнению, за столом принятия решений сидят люди, которые никогда не пользовались общественным транспортом.