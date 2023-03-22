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Шойгу сбежал от вопроса журналиста о войне; позднее бегство вырезали из сюжета

rus.tvnet.lv
Шойгу сбежал от вопроса журналиста о войне; позднее бегство вырезали из сюжета
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Фото: AFP/SCANPIX

Принадлежащий Министерству обороны России телеканал "Звезда" обрезал видео, на котором министр обороны Сергей Шойгу в прямом смысле уходит от ответа на вопрос о войне в Украине, сообщает проект российской независимой журналистки Фариды Рустамовой Faridaily.

В опубликованном "Звездой" сюжете можно было услышать, как Шойгу комментирует прошедшие 21 марта в Кремле российско-китайские переговоры.

Первая версия ролика длится 19 секунд и была опубликована в Telegram-канале "Звезды".

На видео видно, как журналист задает Шойгу несколько вопросов, в том числе вопрос, когда закончится война в Украине.

"Любая война заканчивается миром", - указывает Шойгу.

Когда журналист задает уточняющий вопрос, как скоро можно рассчитывать на мир, Шойгу внезапно меняет направление движения и молча уходит, оставив вопрос без ответа.

Спустя какое-то время данная версия видео с Telegram-канала "Звезды" пропала. Вместо нее теперь - 13-секундное видео, на котором больше нет вопроса об окончании войны и реакции Шойгу.

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