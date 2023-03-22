Шойгу сбежал от вопроса журналиста о войне; позднее бегство вырезали из сюжета

В опубликованном "Звездой" сюжете можно было услышать, как Шойгу комментирует прошедшие 21 марта в Кремле российско-китайские переговоры.

Первая версия ролика длится 19 секунд и была опубликована в Telegram-канале "Звезды".

На видео видно, как журналист задает Шойгу несколько вопросов, в том числе вопрос, когда закончится война в Украине.

"Любая война заканчивается миром", - указывает Шойгу.

Когда журналист задает уточняющий вопрос, как скоро можно рассчитывать на мир, Шойгу внезапно меняет направление движения и молча уходит, оставив вопрос без ответа.

Спустя какое-то время данная версия видео с Telegram-канала "Звезды" пропала. Вместо нее теперь - 13-секундное видео, на котором больше нет вопроса об окончании войны и реакции Шойгу.