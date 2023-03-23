"Видел такое только в кино". Новая информация об арестованном на Ямайке латвийце

Адвокат заявил в суде, что гражданин Латвии находился в международном аэропорту Нормана Мэнли и за ним наблюдали в тот момент, когда он делал покупки в магазине аэропорта.

Адвокат также сообщил, что полиция тогда попросила у латвийца разрешения на обыск, и он согласился. Когда у гражданина Латвии были обнаружены наркотики, мужчине сообщили о нарушении и предупредили. Обвиняемый тогда сказал, что "мне, наверное, дали не тот пакет" и "я такие вещи видел только в кино", заявил адвокат в суде.

Между тем, адвокат второй обвиняемой Александр Шоу просил суд рассмотреть возможность освобождения его подзащитной под залог, так как она является матерью двоих детей, которые в данный момент находятся одни.

Судья отложил заседание, чтобы следователи могли проверить адреса подсудимых, и запросил присутствие консульства Латвии. Гражданин Латвии и Миллвуд в настоящее время находятся под стражей.