Путепровод в Саркандаугаве скоро будет открыт для движения

Строительный подрядчик получил все необходимые заключения для ввода объекта в эксплуатацию. По словам Рудзики, строительный подрядчик представил исполнительную документацию объекта в Департамент городского развития для получения акта сдачи в эксплуатацию.

Строительство путепровода было начато 30 марта 2020 года, строительные работы были завершены 15 декабря. Путепровод ранее планировалось открыть для движения во второй половине ноября 2022 года, затем в конце 2022 года, а потом открытие движения обещали в марте этого года.

Путепровод в сочетании с Восточной магистралью является важным этапом в регулировании транспортных потоков в Риге.

Длина путепровода без съездов составляет 454,4 метра. Он состоит из семи отдельных пролетных строений в обоих направлениях и двух соединений - по проспекту Виестура и по улице Твайка. Во время нагрузки специалисты замерили прогибы и сравнили их с теоретическим расчетом. Также был проведен общий осмотр конструкции.

Общая стоимость строительства составляет около 42 миллионов евро. Строительные работы выполняла общая компания Personu aviviņa OTC.