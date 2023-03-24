Новый путепровод над железной дорогой в Саркандаугаве в Риге может быть открыт для движения в первой половине апреля, сообщила представитель Рижской думы Лелде Рудзика.
Путепровод в Саркандаугаве скоро будет открыт для движения
Строительный подрядчик получил все необходимые заключения для ввода объекта в эксплуатацию. По словам Рудзики, строительный подрядчик представил исполнительную документацию объекта в Департамент городского развития для получения акта сдачи в эксплуатацию.
Строительство путепровода было начато 30 марта 2020 года, строительные работы были завершены 15 декабря. Путепровод ранее планировалось открыть для движения во второй половине ноября 2022 года, затем в конце 2022 года, а потом открытие движения обещали в марте этого года.
Путепровод в сочетании с Восточной магистралью является важным этапом в регулировании транспортных потоков в Риге.
Длина путепровода без съездов составляет 454,4 метра. Он состоит из семи отдельных пролетных строений в обоих направлениях и двух соединений - по проспекту Виестура и по улице Твайка. Во время нагрузки специалисты замерили прогибы и сравнили их с теоретическим расчетом. Также был проведен общий осмотр конструкции.
Общая стоимость строительства составляет около 42 миллионов евро. Строительные работы выполняла общая компания Personu aviviņa OTC.
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