"Мы с Министерством обороны слишком близки". Как семья главкома Салюкова превратила патриотизм в бизнес

В 2019 году рассказывал, как в войсках внедряются современные роботы: "Военные роботы в современных условиях позволяют минимизировать боевые потери и максимизировать эффективность выполнения задач. Использование робототехники связано с выполнением как боевых задач, так и задач всестороннего обеспечения".

А в 2020 году - что в российской армии все хорошо и со средствами связи, и с беспилотниками: "Подразделения связи переоснащаются на современные средства связи тактического звена управления. /…/ В Сухопутных войсках происходит совершенствование системы применения беспилотников, расчеты с комплексами БПЛА уже действуют в интересах общевойсковых подразделений в звене "рота - батальон" и, соответственно, появляются новые типы комплексов, в том числе "коптерного" типа, для решения задач в тактическом звене".

Почему всего этого у российской армии не оказалось к началу вторжения в Украину, генерал Салюков до сих пор не объяснял, но 30 сентября 2022 года, когда в России уже шла мобилизация, он сказал в интервью все той же "Красной звезде": "Всем нам известно выражение: «Пока на землю не ступила нога пехотинца, территория эта не считается освобождённой от противника». Так называемая в народе пехота занимала и будет занимать решающую роль в деле удержания освобождённых территорий".

Чтобы закрепить доверие в отношениях с новым потенциальным заказчиком Дина Салюкова прислала корреспонденту Би-би-си грамоту "за разумную инициативу и профессионализм, проявленные при проведении мероприятий, посвященных празднованию 472-й годовщины со дня образования Сухопутных войск", которую 1 октября 2022 года ей вручил генерал армии Олег Салюков. Его подчиненные в тот момент, бросая технику, отступали из Лимана.

Би-би-си написала запрос в Министерство обороны РФ и членам семьи Олега Салюкова и ожидает ответа.

Редактор Анастасия Лотарева

Фото: BBC

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