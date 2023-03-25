Торнадо над Миссисипи: более 20 погибших, разрушенные города

По меньшей мере 23 человека погибли в результате торнадо, пронесшегося над американским штатом Миссисипи в ночь на субботу. Под завалами разрушенных домов могут находиться другие жертвы стихии.

Больше всего пострадали небольшие города в сельской местности. Там валились деревья, оборваны провода электропередачи, десятки тысяч домов остались без света.

Разрушения также принесли проливные дожди, а также град размером с мячик для гольфа, выпавший в южных районах Миссисипи.

Жители небольшого городка Ролинг Форк на западе штата рассказывают, что окна их домов лопались под силой ветра.

Разрушения в этом районе оцениваются как особо масштабные.

"Я ничего подобного в своей жизни не видел. Это был чудесные маленький городок, а теперь его нет", - сказала в комментарии CNN местная жительница Бренди Шова.

Семья Найт - супруги и их трехлетняя дочь - гостили у родственников в Ролинг Форк.