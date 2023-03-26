Минздрав хочет изменить привычки латвийцев к антибиотикам

Антибиотики - это противомикробные препараты, которые убивают бактерии или подавляют их рост и применяются для лечения различных инфекционных заболеваний у людей, животных, а иногда и растений.

Министерство разработало план по борьбе с устойчивостью к антибиотикам и их разумному использованию на 2023-2027 гг. с целью способствовать целенаправленному и эффективному сдерживанию и контролю развития и распространения резистентности к противомикробным препаратам и обеспечить скоординированные действия соответствующих учреждений и организаций.

Планируется повышать информированность населения о проблеме резистентности к антибиотикам, проводя информационные кампании, обучая медицинских работников ответственному и разумному использованию антибиотиков, содействуя исследованиям резистентности, а также обучая ветеринарных врачей и животноводов ответственному и разумному использованию противомикробных препаратов при лечении животных.

Как отмечает Минздрав, по-прежнему остается относительно высоким применение антибиотиков в стационарных медицинских учреждениях, а также выявлены случаи необоснованного назначения антибиотиков в амбулаторных учреждениях, в том числе детям. Кроме того, врачи продолжают назначать антибиотики с высоким потенциалом резистентности. Поэтому Минздрав считает необходимым пересмотреть принципы компенсации расходов на антибиотики, разработать рекомендации и обучать практикующих врачей правильному использованию антибиотиков, в том числе в педиатрии.

Объем финансирования, необходимый для реализации плана в 2023-2025 гг., составляет 4,94 млн евро.