Парламент Венгрии проголосовал за вступление Финляндии в НАТО

Парламент Венгрии ратифицировал заявку Финляндии на членство в НАТО 182 голосами за и только шестью против.

Сейчас из стран НАТО только Турция не одобрила просьбу Финляндии о приеме в альянс.

17 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган попросил парламент проголосовать по заявке Финляндии на вступление в НАТО, выразив надежду, что парламент ратифицирует заявку Финляндии на членство в НАТО до президентских и парламентских выборов в Турции, которые состоятся 14 мая.

Венгрия и Турция пока не одобрили заявку Швеции на вступление в альянс.

По словам Эрдогана, поддержка Анкарой членства Швеции в НАТО будет зависеть от реакции Стокгольма на требования Турции, включая репатриацию 120 человек, которых Турция считает "террористами".