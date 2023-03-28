Во вторник, 28 марта, в Курземе время от времени будет идти снег, на границе с Россией ожидаются продолжительные снегопады, а в центральной части Латвии - кратковременные, прогнозируют синоптики.
О погоде во вторник: снова зима
О погоде во вторник: снова зима
Дороги местами станут скользкими и будут занесены снегом. Температура воздуха повысится до -1...+4 градусов.
Выглянет солнце, только на крайнем востоке страны прояснений не ожидается.
В Курземе и Земгале вероятны порывы западного, северо-западного ветра до 10-15 метров в секунду, на западном побережье Курземе - до 18 метров в секунду.
В Риге небо будет частично закрыто облаками, во второй половине дня возможен кратковременный снег. Юго-западный ветер от слабого до умеренного сменится западным и северо-западным. Максимальная температура воздуха составит +3...+4 градуса.
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