Вчера, 27 марта, сотрудники дорожной полиции задержали одного водителя в состоянии наркотического опьянения и четверых - под действием алкоголя, при этом у двоих из них концентрация алкоголя в крови превышала полтора промилле, сообщили в отделе по связям с общественностью Государственной полиции.
Больше полутора промилле: в понедельник задержаны четыре пьяных водителя
Возбуждено уголовное дело за управление транспортным средством в состоянии наркотического опьянения и в состоянии алкогольного опьянения.
Ни один из этих водителей не находился за рулем своего транспортного средства,
поэтому автомобили не будут конфискованы, но с нарушителей будут взысканы деньги, сумма которых может достигать стоимости транспортных средств, которыми они управляли.
За минувшие сутки на дорогах Латвии зафиксировано 89 дорожно-транспортных происшествий, в четырех из которых пострадали люди. Одним из пострадавших был велосипедист.
В общей сложности полиция зафиксировала 538 административных правонарушений в сфере дорожного движения, в том числе 201 нарушение скоростного режима.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!