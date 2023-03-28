Больше полутора промилле: в понедельник задержаны четыре пьяных водителя

Возбуждено уголовное дело за управление транспортным средством в состоянии наркотического опьянения и в состоянии алкогольного опьянения.

Ни один из этих водителей не находился за рулем своего транспортного средства,

поэтому автомобили не будут конфискованы, но с нарушителей будут взысканы деньги, сумма которых может достигать стоимости транспортных средств, которыми они управляли.

За минувшие сутки на дорогах Латвии зафиксировано 89 дорожно-транспортных происшествий, в четырех из которых пострадали люди. Одним из пострадавших был велосипедист.

В общей сложности полиция зафиксировала 538 административных правонарушений в сфере дорожного движения, в том числе 201 нарушение скоростного режима.