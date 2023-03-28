В Лиепае задержана группа подростков, нападавших на детей и пожилых людей

В период с 24 по 27 марта в полицию поступила информация о подростках, которые пытались вырвать кошельки из рук стариков на лестничных клетках многоквартирных домов, а также отбирали вещи у детей. Всего было совершено девять нападений, в семи случаях злоумышленники забрали у жертв мобильные телефоны, кошельки, сумки и деньги, а в одном случае использовали в магазине украденную платежную карту.