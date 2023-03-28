В понедельник, 27 марта, сотрудники Государственной полиции задержали троих несовершеннолетних, совершивших имущественные преступления в отношении пожилых людей и детей в Лиепае, сообщила агентству LЕТА представитель Курземского регионального управления Госполиции Мадара Шершнева.
В Лиепае задержана группа подростков, нападавших на детей и пожилых людей
В период с 24 по 27 марта в полицию поступила информация о подростках, которые пытались вырвать кошельки из рук стариков на лестничных клетках многоквартирных домов, а также отбирали вещи у детей. Всего было совершено девять нападений, в семи случаях злоумышленники забрали у жертв мобильные телефоны, кошельки, сумки и деньги, а в одном случае использовали в магазине украденную платежную карту.
Полицейские Курземского регионального управления установили личности подростков и задержали их. Все они ранее попадали в поле зрения полиции за правонарушения имущественного характера.
Сотрудники полиции продолжают расследование в рамках начатых уголовных процессов. Госполиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении уголовного правонарушения не будет доказана в установленном законом порядке.
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