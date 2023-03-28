FT: Одобрения продажи активов в РФ дожидаются 2000 иностранных компаний

По словам собеседника издания, комиссия министерства финансов собирается три раза в месяц и за одно заседание рассматривает не более семи заявлений. Таким образом, подсчитал The Insider, при таком темпе обработки рассмотрение комиссией всех поданных заявок может занять почти восемь лет.

Глава аналитического центра Киевской школы экономики Наталья Шаповал, рассказала Financial Times, что с лета иностранные компании, стремящиеся продать свой российский бизнес, сталкиваются с растущим числом ограничений. По данным аналитиков, отслеживающих около 1400 иностранных компаний, имеющих юридические лица в России и выручку не менее 5 млн долларов в год, полностью продали свои российские активы только 206 компаний.

"Добровольные взносы в бюджет"

По решению Минфина РФ от 27 марта компании из "недружественных" стран, желающие продать активы в России, обязаны сделать взнос в федеральный бюджет, который официально называется "добровольным" и должен составлять 10 процентов от половины рыночной стоимости проданных активов. Если же активы продаются с дисконтом более 90 процентов, то "взнос" поднимается до 10 процентов от полной стоимости.