Бывший президент Эстонии попал в аварию

Примерно в 16:20 26 марта в Центр тревоги поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием легкового автомобиля Subaru и грузовика MAN на 13-м километре дороги Тыйтоя-Хяэдемеэсте.

Грузовик двигался вместе с автомобилем сопровождения в направлении Хяэдемеэсте, а Subaru - из Хяэдемеэсте в направлении Тыйтоя, когда внезапно знак, обозначающий крупногабаритный груз, задел боковое зеркало Subaru со стороны водителя.

По словам начальника Пярнуского отделения полиции Юллара Кютта, в инциденте никто не пострадал, водители были трезвы и имели водительские права. Грузовиком управлял 32-летний мужчина, а Subaru - 69-летний мужчина.

Ильвес подтвердил газете Õhtuleht факт аварии, но не захотел говорить о ней подробно.

"Это было дорожно-транспортное происшествие с материальным ущербом. Водители пришли к соглашению, и полиция помогла им на месте с оформлением документов по дорожной страховке", - добавил Кютт.

Перед аварией Ильвес был на мероприятии в Икла, где чествовали ливонское наследие и пели песни на ливонском языке, чтобы разбудить птиц. На мероприятии присутствовали представители ливонской культуры, послы Эстонии и Латвии и местные жители.