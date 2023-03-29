Левитс: Латвия не станет экономить на усилиях по поддержке Украины

Как сообщила специалист по коммуникации медиацентра канцелярии президента Элина Креса, Левитс поблагодарил президента США Джо Байдена за то, что тот собрал лидеров стран на саммите.

Левитс отметил, что в прошлом году Латвия отметила столетие Конституции, в которой закреплено демократическое самоопределение государства. Из-за российской оккупации Латвия на протяжении полувека была лишена своих конституционных свобод и прав.

Президент подчеркнул, что год назад Россия вторглась в Украину, пытаясь лишить ее суверенного и законного выбора - быть демократической страной на пути к европейской и евроатлантической интеграции. Этот выбор Украина мужественно отстаивала на Евромайдане в 2014 году и демонстрировала на протяжении многих лет своей неизменной приверженностью реформам.