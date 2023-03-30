Топором по затылку: свидание в Сабиле чуть не закончилось для мужчины смертью

Пострадавший Гундарс называет произошедшее попыткой убийства с предварительным умыслом. По его словам, женщина долго звала его в гости, а ребенок присылал рисунки, и именно из-за ребенка он туда и приехал.

Когда мужчина приехал к любимой, перед ним предстали двое мужчин. Они назвали себя защитниками женщины. В тот момент еще ничего не свидетельствовало о драматическом исходе или о том, что женщина в один момент ударит Гундарса топором по затылку, а компаньоны начнут пинать его, чтобы ограбить. Когда преступление было совершено, Гундарса оставили в покое. Осознав серьезность ситуации и несмотря на значительные травмы, Гундарсу стало ясно, что надо бежать.

Пострадавший рассказывает, что потерял много крови и в тот момент действовать не мог. У автовокзала местный подросток вызвал Гундарсу пригаду неотложной медицинской помощи.

Мужчина выздоровел, однако беспокоится из-за того, что уголовное дело стоит на месте.

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