Левитс в Германии выступит с лекцией "Куда движется Европа?"

В рамках визита Левитс выступит с лекцией "Куда движется Европа?" на Дне немецких судей и прокуроров.

Также президент планирует встретиться с премьер-министром Тюрингии Бодо Рамеловым и принять участие в организованной Фондом Кербера в Берлине дискуссии о правовых вопросах, связанных с войной России против Украины и созданием специального трибунала.