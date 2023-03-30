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Левитс в Германии выступит с лекцией "Куда движется Европа?"

rus.tvnet.lv/LETA
Левитс в Германии выступит с лекцией "Куда движется Европа?"
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Президент Эгил Левитс
Президент Эгил Левитс Фото: Zane Bitere/LETA

Президент Латвии Эгил Левитс сегодня и завтра, 31 марта, будет находиться с рабочим визитом в Германии, сообщили агентству LETA в канцелярии президента.

В рамках визита Левитс выступит с лекцией "Куда движется Европа?" на Дне немецких судей и прокуроров.

Также президент планирует встретиться с премьер-министром Тюрингии Бодо Рамеловым и принять участие в организованной Фондом Кербера в Берлине дискуссии о правовых вопросах, связанных с войной России против Украины и созданием специального трибунала.

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