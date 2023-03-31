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На видео попал момент обрушения здания на улице Сатеклес

rus.tvnet.lv
На видео попал момент обрушения здания на улице Сатеклес
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Обрушение здания на улице Сатеклес
Обрушение здания на улице Сатеклес Фото: Ekrānšāviņš

В соцсетях опубликовано видео, на котором зафиксировано, как вчера, 30 марта, на улице Сатеклес обрушилось нежилое пятиэтажное здание.

Уже сообщалось, что в результате обрушения здания были повреждены 10 автомобилей, об этом проинформировали в Государственной пожарно-спасательной службе.

Кроме того, из соседнего здания эвакуированы девять человек. В настоящее время на месте происшествия еще работают 13 спасателей.

Пострадавших в результате обрушения нет.

На месте событий создан оперативный штаб, чтобы эффективнее координировать работы по осмотру конструкций.

На этой строительной площадке ведутся запланированные застройщиком Linstow Baltic работы по строительству бизнес-центра. Генеральный подрядчик - SIA Bukoteks.

Офисный комплекс будет расположен в квартале между улицами Элизабетеc, Эрнеста Бирзниека-Упиша, Дзирнаву и Сатеклес.

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