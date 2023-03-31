На видео попал момент обрушения здания на улице Сатеклес

Neko jau tā sabruka 🫣 pic.twitter.com/e2rG8gOUFx — Antresols (@Antresols) March 30, 2023

Уже сообщалось, что в результате обрушения здания были повреждены 10 автомобилей, об этом проинформировали в Государственной пожарно-спасательной службе.

Кроме того, из соседнего здания эвакуированы девять человек. В настоящее время на месте происшествия еще работают 13 спасателей.

Пострадавших в результате обрушения нет.

На месте событий создан оперативный штаб, чтобы эффективнее координировать работы по осмотру конструкций.

На этой строительной площадке ведутся запланированные застройщиком Linstow Baltic работы по строительству бизнес-центра. Генеральный подрядчик - SIA Bukoteks.

Офисный комплекс будет расположен в квартале между улицами Элизабетеc, Эрнеста Бирзниека-Упиша, Дзирнаву и Сатеклес.