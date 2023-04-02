Украшаем пасхальный стол: вдохновение от декора родителей, бабушек и дедушек

Он призывает не бояться смешивать старые и новые предметы интерьера, эклектика добавляет яркости не только на столе, но и во всём пространстве.

Сочетаем украшения стола с интерьером дома

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По словам дизайнера нет определённых правил украшения пасхального стола. Несмотря на это украшая, стоит сочетать это с общим интерьером.

"Если ваш дом в современном стиле, выбирайте лаконичные формы, минимализм, нейтральные цвета, стекло и не переборщите с аксессуарами. Традиционный интерьер можно дополнить "богатыми" предметами интерьера: узорчатой скатертью, ареками с орнаментом, цветными или хрустальными бокалами. Свечи добавляют праздничного образа и уюта. Если вы хотите сочетать разные стили, мебель и аксессуары, вы можете выразить это на столе, используя льняную скатерть бабушки, пиалы ручной работы и разные тарелки с блошиного рынка. Их можно объединить небольшими тарелками, красивыми бокалами и приборами. Всё это создаёт уют в вашем доме", - говорит Д. Римкус.

Мы собрали несколько идей для тех, кто не знает с чего начать в сервировку праздничного стола:

пасхальные яйца можно положить либо в тарелку с ростками пшеницы, либо в миску из плетеной соломы;

чтобы проявить особое внимание к своим гостям, украсьте их тарелки зеленью, гнездышками с пасхальным яйцом, заячьими ушками из салфеток или милыми карточками с написанными от руки их именами;

скатерти и дорожки всегда украшают стол и могут использоваться в различных цветовых сочетаниях;

цвет тарелок может быть разным. Вы можете создавать оригинальные комбинации, сочетая оттенки и комбинировать старые тарелки с новыми.

Не забываем об украшении дома

Пасха, как и весна ассоциируется с чистотой и началом, многие из нас помнят, как мы убирались целый день перед тем, как позвать гостей к праздничному пасхальному столу. Дизайнер призывает привнести чистоту и свежесть в наш дом, сделав уборку в давно забытых местах, наводя порядок в ящиках и добавив в интерьер весенних оттенков.

"Проще всего обновить интерьер с помощью текстиля. Вы можете выбрать светлые гардины. Новый ковёр или постельное бельё, или новые декоративные подушки", - говорит дизайнер IKEA.