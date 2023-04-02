Украшаем пасхальный стол: вдохновение от декора родителей, бабушек и дедушек

Пасха - главный весенний праздник, пробуждения природы и возрождения. По мнению дизайнера интерьеров не стоит перегружать стол пасхальными украшениями, а лучше вспомнить детство и вдохновиться идеями украшения.
"Не важно, где вы живёте и как вы готовитесь, Пасха - это праздник о людях, отношениях, пробуждении природы, цветах, а не о куче украшений. Для пасхального стола выбирайте естественные материалы и палитру пробуждающейся природы: светло-зелёный, коричневый, жёлтый", - говорит Дарюс Римкус, руководитель отдела IKEA по дизайну интерьера.
Галерея: Пасхальный декор
Пора посмотреть в бабушкин комод
Если вы планируете свой праздничный стол на Пасху, дизайнер советует не спешить со списком покупок, а внимательно посмотреть на то, что у вас уже есть или осталось от бабушки с дедушкой. "Раньше стол украшали природными материалами, используя лён, холщовую ткань, дерево и металл. Современные украшения напоминают о тех временах, поэтому скатерти и салфетки бабушек отлично могут подойти для праздничного пасхального стола", - говорит Д. Римкус.
Приобретая посуду и украшения для стола, дизайнер советует выбирать то, что прослужит долгие годы. "Начните с посуды, текстиля и бокалов и затем добавьте аксессуары. Думайте в первую очередь о качестве и дальнейшем использовании этих украшений. Натуральные оттенки и материалы проще сочетать с разными аксессуарами, и они не будут выходить из моды", - говорит Д. Римкус.
Он призывает не бояться смешивать старые и новые предметы интерьера, эклектика добавляет яркости не только на столе, но и во всём пространстве.
Сочетаем украшения стола с интерьером дома
По словам дизайнера нет определённых правил украшения пасхального стола. Несмотря на это украшая, стоит сочетать это с общим интерьером.
"Если ваш дом в современном стиле, выбирайте лаконичные формы, минимализм, нейтральные цвета, стекло и не переборщите с аксессуарами. Традиционный интерьер можно дополнить "богатыми" предметами интерьера: узорчатой скатертью, ареками с орнаментом, цветными или хрустальными бокалами. Свечи добавляют праздничного образа и уюта. Если вы хотите сочетать разные стили, мебель и аксессуары, вы можете выразить это на столе, используя льняную скатерть бабушки, пиалы ручной работы и разные тарелки с блошиного рынка. Их можно объединить небольшими тарелками, красивыми бокалами и приборами. Всё это создаёт уют в вашем доме", - говорит Д. Римкус.
Мы собрали несколько идей для тех, кто не знает с чего начать в сервировку праздничного стола:
- пасхальные яйца можно положить либо в тарелку с ростками пшеницы, либо в миску из плетеной соломы;
- чтобы проявить особое внимание к своим гостям, украсьте их тарелки зеленью, гнездышками с пасхальным яйцом, заячьими ушками из салфеток или милыми карточками с написанными от руки их именами;
- скатерти и дорожки всегда украшают стол и могут использоваться в различных цветовых сочетаниях;
- цвет тарелок может быть разным. Вы можете создавать оригинальные комбинации, сочетая оттенки и комбинировать старые тарелки с новыми.
Не забываем об украшении дома
Пасха, как и весна ассоциируется с чистотой и началом, многие из нас помнят, как мы убирались целый день перед тем, как позвать гостей к праздничному пасхальному столу. Дизайнер призывает привнести чистоту и свежесть в наш дом, сделав уборку в давно забытых местах, наводя порядок в ящиках и добавив в интерьер весенних оттенков.
"Проще всего обновить интерьер с помощью текстиля. Вы можете выбрать светлые гардины. Новый ковёр или постельное бельё, или новые декоративные подушки", - говорит дизайнер IKEA.
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