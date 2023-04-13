Как правильно мыть окна: ТОП-7 ошибок, которые совершает практически каждый

Некоторые до сих пор ошибочно полагают, что процесс мытья окон сводится исключительно к мытью стекол, хотя список задач гораздо обширнее.

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Очень важно тщательно вымыть рамы и подоконники, а для пластиковых окон необходимо очистить и промыть все дренажные отверстия, где скапливается грязь и влага. Также необходимо тщательно протереть места стыков стекол (для этого удобно использовать отслужившую свой срок зубную щетку).

Кроме того, оконные рамы необходимо мыть перед стеклами.

Мыть рамы после того, как уже отполированы стекла, похоже на то, как вытирать пыль после мытья полов.

Мыть все окна в один день

Конечно, если квартира небольшая и нужно вымыть всего два-три окна, можно справиться с этим за один заход. Но если дом достаточно большой или даже имеет несколько этажей, стоит разделить работу на несколько этапов, например, каждый день мыть окна в одной из комнат. Так вы точно справитесь с работой более эффективно и не устанете слишком сильно.

Хаотичное мытье

Стекло требует особого обращения - мытье путем хаотичного протирания тряпкой со всех сторон не позволит добиться желаемого результата и оставит на стекле более или менее заметные разводы.

Стеклянные поверхности всегда следует мыть сверху вниз, направляя грязь и пену сверху вниз.