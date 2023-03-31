Комиссар ООН потребовал от России прекратить войну против Украины

"Вторжение Российской Федерации в Украину отбросило нас в архаичную эпоху. В эпоху, когда территорию соседней страны можно произвольно захватить как свою. Когда можно отрицать идентичность и историю общин и переписывать реальность", - заявил Тюрк на заседании Совета ООН по правам человека в Женеве.

"В то время, когда человечество сталкивается с огромными экзистенциальными проблемами, эта разрушительная война отвлекает нас от работы по поиску решений", - сказал комиссар.

"Эта война не поддается разуму. Это безумие должно прекратиться, должен быть найден мир в соответствии с ООН и международным правом".

Комиссар также указал на отчет Независимой международной комиссии по расследованию событий в Украине, в котором задокументированы случаи смерти, преступления и разрушения в ходе войны России против Украины.