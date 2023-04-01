Литовцы перед Пасхой ринулись в магазины Польши. Получается ли сэкономить?

В пятницу, 31 марта, торговые центры польского города Сувалки были забиты литовцами. Перед пасхальными выходными жители Литвы отправились в Польшу, чтобы закупиться подешевле. Литовцы подсчитали, что некоторые продукты питания стоят вполовину дешевле, они также утверждают, что многие сильно экономят, покупая в Польше лекарства, детские подгузники и алкоголь, сообщает портал 15min.lt.
Портал посетил три торговые сети в Сувалки. Опрошенные жители признают, что алкоголь в Польше гораздо дешевле.
"Будем отмечать два дня рождения, поэтому закупаемся. Алкоголь, конечно, дешевле", - рассказывает литовка Живиле, которая раз в месяц ездит в Польшу закупаться и тратит примерно 300-400 евро.
Житель Каунаса Йозас, который приехал в Сувалки с родственниками, рассказывает, что, покупая одну бутылку пива, он экономит минимум 30 центов.
Литовцы, которые закупаются в супермаркетах Польши, рассказывают, что сэкономить получается и на продуктах. "Покупаем еду для праздничного стола. Фрукты - дешевле. Например, яблоки стоят 30 центов, а в Литве - один евро", - сравнивает Йозас.
Литовцы также отмечают, что гораздо дешевле зеленый горошек. Если в Польше он стоит 42 цента, то в Литве - почти евро. "Думаю, сэкономим 100-150 евро по сравнению с тем, если бы покупали в Литве", - признает жительница Рита.
Один из опрошенных даже рассказал, что закупается примерно на 1000 евро.
В свою очередь жители Довиле и Андриюс отмечают, что экономят на PVN, дешевле стоят и молочные продукты: "Продукты дешевле. Мы ездим каждые шесть месяцев. Мы покупаем те же вещи, что и в Литве, экономим на PVN, так или иначе там дешевле и молочные продукты, поэтому у нас остается больше денег".
Напомним, 1 февраля 2022 года в Польше вступили в силу временные изменения, в результате которых был отменен или снижен PNV на продукты питания, топливо и многие другие товары и услуги.
Эти мероприятия были введены в Польше, чтобы снизить негативное влияние инфляции, особенно в зимние месяцы, когда прогнозируется рост потребительских цен.
В связи с этим в магазинах и на заправках Польши были снижены цены, что вызвало наплыв покупателей из Литвы, Чехии, Словакии и Германии.
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