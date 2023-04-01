Литовцы перед Пасхой ринулись в магазины Польши. Получается ли сэкономить?

Портал посетил три торговые сети в Сувалки. Опрошенные жители признают, что алкоголь в Польше гораздо дешевле.

"Будем отмечать два дня рождения, поэтому закупаемся. Алкоголь, конечно, дешевле", - рассказывает литовка Живиле, которая раз в месяц ездит в Польшу закупаться и тратит примерно 300-400 евро.

Житель Каунаса Йозас, который приехал в Сувалки с родственниками, рассказывает, что, покупая одну бутылку пива, он экономит минимум 30 центов.

Литовцы, которые закупаются в супермаркетах Польши, рассказывают, что сэкономить получается и на продуктах. "Покупаем еду для праздничного стола. Фрукты - дешевле. Например, яблоки стоят 30 центов, а в Литве - один евро", - сравнивает Йозас.

Литовцы также отмечают, что гораздо дешевле зеленый горошек. Если в Польше он стоит 42 цента, то в Литве - почти евро. "Думаю, сэкономим 100-150 евро по сравнению с тем, если бы покупали в Литве", - признает жительница Рита.

Один из опрошенных даже рассказал, что закупается примерно на 1000 евро.

В свою очередь жители Довиле и Андриюс отмечают, что экономят на PVN, дешевле стоят и молочные продукты: "Продукты дешевле. Мы ездим каждые шесть месяцев. Мы покупаем те же вещи, что и в Литве, экономим на PVN, так или иначе там дешевле и молочные продукты, поэтому у нас остается больше денег".

Напомним, 1 февраля 2022 года в Польше вступили в силу временные изменения, в результате которых был отменен или снижен PNV на продукты питания, топливо и многие другие товары и услуги.

Эти мероприятия были введены в Польше, чтобы снизить негативное влияние инфляции, особенно в зимние месяцы, когда прогнозируется рост потребительских цен.

В связи с этим в магазинах и на заправках Польши были снижены цены, что вызвало наплыв покупателей из Литвы, Чехии, Словакии и Германии.