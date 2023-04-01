Германия рассказала о "худшем сценарии" для Европы после выборов в США

Многие республиканцы в США критически относятся к поддержке Украины. Предполагаемый кандидат в президенты Дональд Трамп имеет свои мысли по отношению к политике в Украине и НАТО.

Поэтому вполне возможно, что после следующих президентских выборов, которые состоятся в 2024 году, американцы значительно сократят свою активность в Европе.

Министр обороны Германии Борис Писториус обрисовал в интервью то, что он считает "наихудшим сценарием".

"Если бы президент Соединенных Штатов изолировал себя от Европы и НАТО, то мы столкнулись бы с проблемами, которые на данный момент невообразимы", - сказал Писториус газете Welt am Sonntag. По его словам, в этом случае Европе придется компенсировать обязательства США.

"Тогда ответственность по защите альянса, в дополнение к тому, что уже сделано сегодня, должны будут компенсировать европейцы внутри НАТО", - сказал политик.