Германия рассказала о "худшем сценарии" для Европы после выборов в США

В 2024 году в США пройдут президентские выборы, последствия которых могут иметь далеко идущие последствия для Германии и НАТО, признал в интервью газете Welt am Sonntag министр обороны Германии Борис Писториус.
Многие республиканцы в США критически относятся к поддержке Украины. Предполагаемый кандидат в президенты Дональд Трамп имеет свои мысли по отношению к политике в Украине и НАТО.
Поэтому вполне возможно, что после следующих президентских выборов, которые состоятся в 2024 году, американцы значительно сократят свою активность в Европе.
Министр обороны Германии Борис Писториус обрисовал в интервью то, что он считает "наихудшим сценарием".
"Если бы президент Соединенных Штатов изолировал себя от Европы и НАТО, то мы столкнулись бы с проблемами, которые на данный момент невообразимы", - сказал Писториус газете Welt am Sonntag. По его словам, в этом случае Европе придется компенсировать обязательства США.
"Тогда ответственность по защите альянса, в дополнение к тому, что уже сделано сегодня, должны будут компенсировать европейцы внутри НАТО", - сказал политик.
Писториус считает, что даже проевропейскому президенту США придется уделять больше внимания Тихоокеанскому региону. Германия тоже должна будет вмешаться. "Поэтому мы планируем еще одну военно-морскую миссию в этом регионе в следующем году", - сказал министр обороны.
Когда дело доходит до проблем с вооружением, Писториус полагается на расстановку приоритетов.
"Одним из таких приоритетов является защита восточного фланга НАТО", - заявил министр.
Писториус уже дал понять, что обязательства Бундесвера затруднят будущие поставки оружия в Украину. По словам министра, у Германии сейчас есть только одна система ПВО Patriot.
Однако министр отверг переход к "военной экономике". "Военная экономика означала бы, что мы трансформируем всю экономику, как если бы Германия была участником этой войны", - сказал Писториус.
Однако, по его словам, в настоящее время в оружейной отрасли задействованы все мощности.
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