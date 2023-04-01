Зеленский ввел санкции против российских компаний и граждан

Также были введены санкции против российских государственных органов: Совета Федерации, Минфина, Федеральной службы безопасности и Федеральной службы охраны.

Санкции вводятся на 10 лет. Лицам попавшим под санкции будут заблокированы активы, с ними будут прекращены торговые операции и введены другие ограничительные меры.

Русская служба BBC сообщает, что к началу апреля персонально под санкции Киева попали уже 273 человека (из них 230 россиянина) и 380 юридических лиц.

Напомним, что санкции действуют и в отношении несколько украинцев. Например, бывшего владельца запорожского завода "Мотор-Сич" Вячеслава Богуслаева. Он был арестован осенью 2022 года по обвинению в пособничестве России и коллаборационизме.