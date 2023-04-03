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Столтенберг: Финляндия присоединится к НАТО уже во вторник

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НАТО и Финляндия. Иллюстративное фото
НАТО и Финляндия. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Финляндия официально вступит в НАТО уже завтра, 4 апреля, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

"Это историческая неделя. Завтра мы поприветствуем Финляндию среди членов Североатлантического альянса", - заявил он на встрече министров иностранных дел стран НАТО.

Также он сказал, что главы МИД стран НАТО на встрече 4-5 апреля согласуют начало разработки многолетней программы поддержки Украины. На данный момент альянс передал Киеву вооружения на сумму уже в 65 млрд евро.

Финляндия и Швеция, много лет проводившие политику невступления в оборонительные альянсы, решились на этот шаг после полномасштабного военного вторжения России в Украину в 2022 году.

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