"Бахмут - украинский". В Киеве отвергают заявление Пригожина о взятии города

Накануне пресс-служба основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина опубликовала видеозапись, на которой тот утверждает, что в воскресенье вечером его подопечные якобы все же взяли Бахмут.

"Юридически он наш", - заявляет Пригожин на камеру, уточняя, что противник "остался в западных кварталах". Ранее Пригожин неоднократно делал заявления о взятии наемниками тех или иных украинских населенных пунктов, которые впоследствии не подтверждались.

Почему Украина решила биться за Бахмут, несмотря на угрозу окружения?

По словам официального представителя Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергея Череватого, нынешнее утверждение Пригожина также не соответствует действительности, и битва за Бахмут продолжается.

"Флаг они подняли над каким-то сортиром. Прикрепили его к боку неизвестно чего, повесили тряпку и сказали, что взяли город. Ну ладно, пусть думают, что взяли", - цитирует Череватого агентство Reuters.

"Вокруг здания [Бахмутского] горсовета идут бои, в юридическом смысле ничего не захватили", - заверил Череватый. - Бахмут - украинский, ничего они не захватили и, мягко говоря, очень далеки от этого".