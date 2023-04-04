Как покрасить яйца чаем каркаде?

Яркие, цветные и узорчатые яйца можно получить, используя чай каркаде.
Можно использовать как белые, так и коричневые яйца. Коричневые будут темнее.
Чай каркаде придаст яйцам необычный цвет, а насколько они получатся яркими или темными, зависит от того, как долго выдерживать их в чайной заварке.
В свою очередь, узоры создаются за счет прилипания частиц чая и других составляющих к скорлупе.
Смотрите процесс покраски и рекомендации от Карины (в соцсетях - marblek.p). Подробнее на видео:
@marblek.p Lieldienu olu krāsošana. “KARKĀDE” . 🥚🦄☂️🎆🔮#idejalieldienam ♬ Baianá (Sped Up Version) - Bakermat
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