Как покрасить яйца чаем каркаде?

Можно использовать как белые, так и коричневые яйца. Коричневые будут темнее.

Чай каркаде придаст яйцам необычный цвет, а насколько они получатся яркими или темными, зависит от того, как долго выдерживать их в чайной заварке.

В свою очередь, узоры создаются за счет прилипания частиц чая и других составляющих к скорлупе.