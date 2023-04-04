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Видео ⟩ Офицер, работавший с Путиным: "Он - оторванный от реальности военный преступник"

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Сбежавший из России капитан Федеральной службы охраны (ФСО) Глеб Караулов
Сбежавший из России капитан Федеральной службы охраны (ФСО) Глеб Караулов Фото: Reuters/AP/Scanpix, TVNET kolāža

Президент России Владимир Путин - военный преступник, у которого к тому же искаженное восприятие действительности, заявил сбежавший из России в прошлом году капитан Федеральной службы охраны (ФСО) Глеб Каракулов в интервью изданию "Досье" Михаила Ходорковского.

По данным журналистов, Каракулов является самым высокопоставленным сотрудником российских спецслужб, которому удалось бежать из России с начала полномасштабной войны против Украины. Интервью состоялось в конце прошлого года, но на сайте издания "Досье" dossier.center его опубликовали только во вторник, 4 апреля, когда появилась уверенность, что Каракулов и его родственники в безопасности.

Каракулов рассказал изданию, что обеспечивал Путина секретной связью и ездил с ним в командировки с 2009 года. Он устанавливал спецсвязь на самолеты, вертолеты, яхты, а также спецпоезд, на котором Путин, по данным журналистов, в последние годы регулярно передвигается по России.

В России Каракулов объявлен в розыск, против него возбуждено уголовное дело о дезертирстве. В интервью Каракулов называет Путина военным преступником, живущим в информационном вакууме и вследствие этого имеющим искаженное восприятие действительности.

"В феврале прошлого года началась преступная война, и я не мог идти на сделку с совестью. Я просто не мог находиться на службе у этого президента. Я считаю этого человека военным преступником, - пояснил Каракулов в интервью". В итоге во время командировки хозяина Кремля в Казахстан сопровождавший президента РФ Каракулов просто оставил свой пост и улетел с семьей в Турцию.

Президент России, по словам Каракулова, верит только папкам с документами, которые кладут на стол его подчиненные.

"Наш президент оторван от мира. Он живет в информационном коконе последние пару лет, большую часть времени он проводит в своих резиденциях, которые СМИ очень красноречиво называют бункерами. Он патологически боится за свою жизнь", - сказал Каракулов.

Каракулов утверждает, что по поведению Путин в 2009 году и теперь - как два разных человека. "Cейчас он очень замкнулся. Он оградил себя от всего мира всевозможными барьерами, тем же самым карантином, отсутствием информации. Исказилось у него восприятие действительности", - сказал Каракулов.

Несмотря на постоянные слухи о здоровье Путина, Каракулов заявил, что "в плане здоровья у него, наверное, лучше, чем у многих других людей его возраста".

Также Каракулов сообщил, что может "неявно, но уверенно утверждать", что Путин и бывшая олимпийская чемпионка Алина Кабаева живут вместе.

Бывший кремлевский сотрудник также предположил, что все кабинеты Путина выглядят одинаково, чтобы не раскрывать его истинное местонахождение, и рассказал, что внешне путинский спецпоезд выглядит как обычный российский пассажирский поезд. Он используется для секретности, потому что движение поезда труднее отследить, чем движение самолета.

Он также прокомментировал, чем Путин в реальной жизни отличается от того Путина, которого показывают по телевизору. Каракулов впервые увидел его в своей первой командировке в 2009 году в Казани.

"Возможности поговорить в принципе у меня и не было, и нет. То есть я могу находиться, видеть, наблюдать все, что происходит, но так, чтобы подойти и пообщаться, - такой возможности у меня нет. Потому что рабочий график президента расписан по минутам, вокруг него всегда очень много охраны, очень много людей, нет, это проблематично просто подойти и поговорить, сказать: "Как дела?". Все, что в телевизоре показывают, - манера поведения, манера держаться, я думаю, все ровно то же самое. Никаких сверхискажений нет, все, как в телевизоре. (...) Да, там бывают частные программы. Но, к сожалению, я в таких ситуациях не присутствовал. Любое другое общение, свидетелем которого я был, - там все было в рамках приличия, я бы не сказал, что там какая-то сверхагрессия [со стороны Путина]".

Бывший сотрудник Кремля также утверждает, что Путин очень много работает.

"Путин действительно много работает, это видно по командировкам. (...) В командировке до 2-3 часов ночи по Москве он не засыпает. Если это какая-нибудь командировка в другой часовой пояс, то он работает преимущественно по московскому времени. И уже там, на месте - администрация, губернаторы, те, кто непосредственно с ним, - подстраиваются. Когда я был на Камчатке, там было прямо ночное совещание, просто потому что в Москве это был день и это было ему удобно".

Видео: Интервью Глеба Каракулова изданию "Досье"

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