Видео ⟩ Офицер, работавший с Путиным: "Он - оторванный от реальности военный преступник"

"Возможности поговорить в принципе у меня и не было, и нет. То есть я могу находиться, видеть, наблюдать все, что происходит, но так, чтобы подойти и пообщаться, - такой возможности у меня нет. Потому что рабочий график президента расписан по минутам, вокруг него всегда очень много охраны, очень много людей, нет, это проблематично просто подойти и поговорить, сказать: "Как дела?". Все, что в телевизоре показывают, - манера поведения, манера держаться, я думаю, все ровно то же самое. Никаких сверхискажений нет, все, как в телевизоре. (...) Да, там бывают частные программы. Но, к сожалению, я в таких ситуациях не присутствовал. Любое другое общение, свидетелем которого я был, - там все было в рамках приличия, я бы не сказал, что там какая-то сверхагрессия [со стороны Путина]".