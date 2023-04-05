В Риге выступит украинский певец Andro

Андро Кузнецов родился в Киеве в цыганской семье. На развитие творческих способностей восходящей звезды повлиял его дедушка: именно дед настоял на том, чтобы внук начал заниматься пением профессионально. И он занялся: и пением, и построением музыкальной карьеры.

Еще подростком Андро решил принять участие в прослушивании. Группа Quest Pistols Show для исполнения припева будущего хита искала подходящий вокал - женский, но нашла другое - продюсеров зацепил вокал 13-летнего Андро. Припев популярной песни "Санта Лючия" - его голоса дело.

В 2016-м артист подписал контракт с украинским продюсерским центром Юрия Бардаша Kruzheva и выпустил первую композицию "Инопланетянин", которая заняла первые места на всех стриминговых площадках.

Позже Андро начал сотрудничество с музыкальным лейблом Raava Music и выпустил дебютный альбом Moon Flame, который также несколько месяцев занимал первые места на дигитальных платформах. Музыкант успел поработать с такими артистами, как Jony, The Limba и Скриптонит.

Cовместный трек с The Limba "X.O" по итогам 2020 года вошел в топ-10 самых популярных в чарте Apple Music, а на YouТube клип собрал более 60 миллионов просмотров.

В Риге на концерте музыкант исполнит свои лучшие работы, а также представит новый материал.

Билеты на концерт доступны на портале Ticketshop.lv. Больше информации - на официальном сайте заведения www.firstclub.lv.

Видео: The Limba & Andro - "X.O"