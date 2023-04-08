Видео ⟩ ​За занавесом: либерализм - "вредная для России человеконенавистническая идеология"

Новая концепция российской внешней политики, арест американского журналиста Эвана Гершковича по обвинению в шпионаже, размещение ядерного оружия в Беларуси - таковы были главные темы кремлевских пропагандистских передач на прошлой неделе.
Эти темы также сопровождались рассказами о готовящемся украинском контрнаступлении, которое нельзя недооценивать, но ясно, что оно закончится провалом. Наряду с этим, конечно, были рассказы о "героических" солдатах русской армии, их высоком моральном духе и боевых возможностях, о недостаточности и неэффективности поставляемого с Запада вооружения, особенно танков "Леопард", по сравнению с русским вооружением.
Все это, как обычно, разбавлялось историями о "победном шествии" трансгендеров на Западе, показывался фрагмент выступления президента Беларуси Лукашенко, в котором диктатор выразил свое отвращение к геям, но сказал, что лесбиянок не осуждает, так как это вина мужчин - "мы что-то недосмотрели".
США - главный враг
Кремлевские пропагандисты всю прошедшую неделю восторженно рассказывали, насколько хороша новая концепция внешней политики России, которую издание Deutsche Welle назвало "антизападной". В концепции главный враг России - США, а Китай и Индия - ближайшие союзники.
В документе, являющемся де-факто справочником для российских дипломатов, говорится, что США представляют наибольшую угрозу для страны. Соединенные Штаты описываются как "главный вдохновитель, организатор и исполнитель агрессивной антироссийской политики коллективного Запада". Внешняя политика России, согласно документу, должна отражать то, что Соединенные Штаты являются "источником основных рисков для безопасности России, международного мира и сбалансированного, справедливого и устойчивого развития человечества". Приоритетом же России является "ликвидация остатков доминирования США и других недружественных стран в мировой политике", говорится в стратегическом документе.
Российских идеологов особенно радует, что принципом новой внешней политики будет асимметрия, а значит, на любое действие Запада можно будет ответить непропорционально, более мощно, что является прямой угрозой. Об этом говорил, например, военный эксперт Игорь Коротченко, который заявил, что это позволит ответить на высылку российских дипломатов из какой-либо страны выдворением из России гораздо большего числа представителей "виновной страны". К асимметричным действиям также относится размещение в Беларуси тактического ядерного оружия. Фактически эта асимметрия означает, что Россия объявила о своем праве действовать непропорционально в случае любой предполагаемой угрозы. То есть ответ на любую угрозу, реальную или воображаемую, будет намного мощнее.
Разумеется, новая концепция внешней политики знаменует собой конец "однополярного" мира и западной гегемонии, положив конец европейскому "колониализму". О том, что Россия будет отчаянно пытаться подружиться с Китаем и завоевать его расположение, свидетельствует то, как настойчиво российские идеологи разыгрывают тайваньскую карту, заявляя о своей поддержке политики "одного Китая" и осуждая попытки Запада якобы заниматься сепаратизмом. Русские также обещают Китаю свою поддержку, если на Тайване начнутся военные действия. Поэтому понятно недовольство россиян визитом президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Китай (с 5 по 7 апреля), о котором говорится с усмешкой.
Поскольку фон дер Ляйен указала в своем выступлении перед визитом, что отношения между Европейским союзом и Китаем могут быть пересмотрены, а также она может попытаться удержать Китай от оказания поддержки России с помощью предупреждений, пропагандисты, особенно Владимир Соловьев, утверждают, что президента Еврокомиссии китайцы просто "пошлют". Судя по всему, Россия очень не хочет сближения ЕС и Китая и опасается потенциального давления на сверхдержаву, чтобы она не поставляла оружие России.
Как бы комично это ни казалось, в концепции также говорится, что Россия не потерпит идеологию либерализма, якобы чуждую русскому народу с его традиционными ценностями. Как можно понять из различных заявлений в пропагандистских программах, прозвучавших в том числе из уст преподавателей вузов и деканов, это означает, что в академической среде начнется "охота на ведьм", то есть на либералов, с массовыми увольнениями. Один из идеологов даже объявил либерализм "человеконенавистнической идеологией".
Хотя идеологи уже в который раз подчеркивают, что России, в отличие от Запада, никогда не был присущ колониальный менталитет, новая концепция внешней политики свидетельствует об обратном. Россия имеет не только колониальные, но и имперские амбиции. А именно в концепции декларируется, что Россия не допустит в странах ближнего зарубежья никакого "иностранного вмешательства", размещения западных военных баз и "цветных революций".
Фактически это означает, что Россия объявляет эти страны своим протекторатом и они не имеют права на свободную волю, если это означает сближение с Западом. Как заявил идеологически ангажированный кинорежиссер Карен Шахназаров, там, где когда-то был поднят российский флаг, он никогда не должен быть спущен. Можно только представить, что было бы, если бы, например, нечто подобное заявила Великобритания.
С другой стороны, размещение ядерного оружия в Беларуси демонстрирует стремление к тесному сотрудничеству между двумя союзными государствами. Кроме того, пропагандисты утверждают, что для возмущения Запада нет оснований, поскольку США также размещают свое ядерное оружие в других странах.
Взятие заложника
Все пропагандисты рассказали о профессиональной работе ФСБ, задержавшей журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича по обвинению в шпионаже. Официальная версия гласит, что журналист отправился в командировку в Нижний Тагил, где расположен "Уралвагонзавод", один из крупнейших танковых заводов. Его целью было изучение производственных процессов, чтобы передать информацию о том, какие товары, важные для производства, нужно включить в санкционные списки. Как сообщают The Wal Street Journal и The Guardian, друзья и коллеги журналиста назвали обвинения абсурдными, характеризуя Гершковича как профессионала.
С другой стороны, британский аналитик Марк Галеотти написал в Twitter, что арест журналиста представляет собой "захват заложника как инструмент государственного управления". С ним согласен Иван Павлов, ведущий российский адвокат по делам о шпионаже, проживающий сейчас за пределами страны. Как пишет Галеотти в Twitter, эта акция лишний раз подтверждает, что Россия - бандитское государство, которое не считается с международными нормами прав человека и не уважает свободу прессы. В последний раз подобное задержание иностранного журналиста по подозрению в шпионаже имело место в России во время холодной войны в 1986 году.
Марк Галеотти также пишет, что задержанный Гершкович работал над материалом о людях из "частной военной компании "Вагнер". Однако ФСБ утверждает, что он "действовал по заданию США для сбора сведений о деятельности одной из компаний российского военно-промышленного комплекса, составляющих государственную тайну".
Арест журналиста осудил и Белый дом. "Преследование российскими властями американских граждан недопустимо", - заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. "Мы самым решительным образом осуждаем задержание Гершковича. Мы также осуждаем продолжающиеся преследования журналистов российским правительством и репрессии против журналистов и свободы прессы", - говорится в заявлении. С другой стороны, госсекретарь США Энтони Блинкен призвал граждан США не ездить в Россию.
Зарубежная пресса предполагает, что арест Гершковича связан с недавним арестом двух российских шпионов в Словении и осуждением шпиона Сергея Черкасова, пытавшегося проникнуть в Международный уголовный суд. Россия может захотеть обменять своих шпионов на американского журналиста. Об этом свидетельствует постоянный акцент пропагандистов на том, что надо не наказывать Гершковича, а говорить с американцами о его обмене.
О том, что иностранным журналистам опасно находиться в России, свидетельствует заявление Коротченко о том, что "нам не нужны западные журналисты, клевещущие на Россию". Также нет необходимости в таком большом количестве иностранных дипломатов - достаточно пары сотрудников посольства, которые занимаются визовыми вопросами. На самом деле Россия проявляет нарастающую тенденцию к изоляции от стран Запада.
Достижений нет
По данным американского аналитического центра "Институт изучения войны" (ISW), у России нет подтвержденных успехов в Бахмуте. При этом российские "военкоры" сообщают, что русские продвигаются, и повторяют то, что говорят уже несколько месяцев - город быстро падет. Командир чеченского спецподразделения "Ахмет" Апти Алаудинов в телевизионных передачах рассказывает, насколько героические и целеустремленные российские солдаты и как они все хотят встретиться с новыми западными танками "Леопард", чтобы уничтожить их. Россия пообещала 14 миллионов рублей, или около 167 тысяч евро, за уничтожение одного танка "Леопард". Также утверждается, что русским не стоит бояться новых поставок вооружений, так как их недостаточно, а оружия и людских ресурсов у россиян в любом случае больше.
Весь март тяжеловес пропаганды Владимир Соловьев в своей программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" показывал кадры своего пребывания в дислоцированных в Украине частях российской армии, рассказывая, насколько мотивированы и боеспособны солдаты. Между тем британское Министерство обороны говорит в своих твитах совсем другое. "Хотя с момента полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла до 200 000 человек, значительное число смертей произошло по небоевым причинам", - заявили британцы. Они сообщают, что одной из основных причин смертности является злоупотребление алкоголем.
Другие не связанные с военными действиями причины - это плохие навыки обращения с оружием, дорожно-транспортные происшествия, гипотермия. Как утверждают британцы, российские командиры считают, что злоупотребление алкоголем особенно вредно для эффективных боевых возможностей. Однако поскольку потребление алкоголя широко распространено в российском обществе, оно давно считается негласно принятой нормой военной жизни, даже в условиях боевых действий.
Проект софинансирует Фонд поддержки СМИ (MAF) из средств государственного бюджета Латвии. #SIF_MAF2022.
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