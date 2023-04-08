Видео ⟩ ​За занавесом: либерализм - "вредная для России человеконенавистническая идеология"

Как бы комично это ни казалось, в концепции также говорится, что Россия не потерпит идеологию либерализма, якобы чуждую русскому народу с его традиционными ценностями. Как можно понять из различных заявлений в пропагандистских программах, прозвучавших в том числе из уст преподавателей вузов и деканов, это означает, что в академической среде начнется "охота на ведьм", то есть на либералов, с массовыми увольнениями. Один из идеологов даже объявил либерализм "человеконенавистнической идеологией".

Хотя идеологи уже в который раз подчеркивают, что России, в отличие от Запада, никогда не был присущ колониальный менталитет, новая концепция внешней политики свидетельствует об обратном. Россия имеет не только колониальные, но и имперские амбиции. А именно в концепции декларируется, что Россия не допустит в странах ближнего зарубежья никакого "иностранного вмешательства", размещения западных военных баз и "цветных революций".

Фактически это означает, что Россия объявляет эти страны своим протекторатом и они не имеют права на свободную волю, если это означает сближение с Западом. Как заявил идеологически ангажированный кинорежиссер Карен Шахназаров, там, где когда-то был поднят российский флаг, он никогда не должен быть спущен. Можно только представить, что было бы, если бы, например, нечто подобное заявила Великобритания.