Видео ⟩ Депутат Бундестага латвийского происхождения: в странах Балтии не должна повториться Буча

Депутат Буднестага Занда Мартена из социал-демократической партии Германии отметила: "Иллюзии о России потеряны, или вернее, о России Путина".

Мартенна рассказала, что в Германии в течение года очень выросло осознание, что надо инвестировать именно в оборону стран Балтии.

"Я думаю, мы поняли, что в странах Балтии не должна повториться Буча. Что мы не можем так долго ждать, пока в какой-то день армия Путина войдет и в страны Балтии, и мы только тогда начнем думать, как мы можем остановить эту армию.

И лучшая защита заключается в том, если мы добьемся того, чтобы никто в России не думал нарушить границу стран Балтии ", - сказала Мартена.

"Страны Балтии в настоящее время ведут очень хорошую политику и пытаются также во всех других странах Европы объяснить эту особую ситуацию, которая есть именно у стран Балтии, у которых такая большая и длинная граница с Россией", - резюмировала Мартена.

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