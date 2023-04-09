Видео ⟩ Заснято, как HIMARS помогает украинцам в войне

HIMARS продолжают помогать Украине в борьбе с захватчиками. Командир восточной группы вооруженных сил Украины Александр Сирский поделился видео, показывая как HIMARS работают недалеко от линии фронта под прикрытием ночи.
"Сегодня украинская артиллерия доказывает свою эффективность. Она уничтожает тысячи воинов и техники врагов. Наряду с зарубежным оружием украинские солдаты ловко объединяют местные артиллерийские системы, которые попадают во вражеские цели на поле боя", - комментирует Сирский.
Stop, HIMARS time!— Defense of Ukraine (@DefenceU) April 9, 2023
🎥 Ukrainian Land Forces pic.twitter.com/Kimu4edhjh
HIMARS - это высокомобильная артиллерийская ракетная система. Первые HIMARS прибыли в Украину в середине июня.
С тех пор у систем была решающая роль в деоккупации северной части Харьковской области и правого берега Херсонской области.
Использование ракет радиуса дальнего действия для достижения таких целей, как мосты, препятствует перемещению оборудования, рабочей силы и оружия из России.
Россия многократно сообщала о перехвате ракет HIMARS, которые выполняют ее противовоздушные системы, но, как указывает Министерство обороны США, Россия не смогла уничтожить ни один из зарядов HIMARS в воздухе.
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