Видео ⟩ Заснято, как HIMARS помогает украинцам в войне

"Сегодня украинская артиллерия доказывает свою эффективность. Она уничтожает тысячи воинов и техники врагов. Наряду с зарубежным оружием украинские солдаты ловко объединяют местные артиллерийские системы, которые попадают во вражеские цели на поле боя", - комментирует Сирский.

HIMARS - это высокомобильная артиллерийская ракетная система. Первые HIMARS прибыли в Украину в середине июня.

С тех пор у систем была решающая роль в деоккупации северной части Харьковской области и правого берега Херсонской области.

Использование ракет радиуса дальнего действия для достижения таких целей, как мосты, препятствует перемещению оборудования, рабочей силы и оружия из России.

Россия многократно сообщала о перехвате ракет HIMARS, которые выполняют ее противовоздушные системы, но, как указывает Министерство обороны США, Россия не смогла уничтожить ни один из зарядов HIMARS в воздухе.