Компенсация для добровольцев в СГО составит 7700 евро за год

Наряду с принятием Закона о Службе государственной обороны (СГО) определено, что военнослужащим СГО будет предоставлен ряд льгот и других служебных гарантий, сообщили TVNET в Минобороны.
Планируется, что военнослужащий СГО, записавшийся на службу добровольцем, будет получать ежемесячную компенсацию в размере 600 евро, а срочники - 300 евро в месяц. Компенсация при увольнении после окончания службы планируется в размере 1100 евро. Поэтому планируется, что компенсация за добровольное участие в СГО составит 7700 евро в год. Окончательное решение о размере ежемесячной и отпускной компенсации военнослужащим СГО примет Кабинет Министров.
Для военнослужащих СГО, которые будут служить в Земессардзе или которые будут изучать курс офицеров запаса, предназначенный для студентов университетов и колледжей, сумма компенсации будет рассчитываться пропорционально дням, в которые будет проходить служба.
Солдаты СГО будут обеспечены питанием и проживанием в казармах. Также военнослужащий будет получать оплаченное медицинское обслуживание, а в ряде случаев - иметь возможность получить водительское удостоверение, соответствующее своей специализации.
Работодатели будут обязаны сохранить за военнослужащим СГО его предыдущее место работы или предоставить аналогичную или эквивалентную работу с не менее благоприятными для сотрудника условиями труда и трудоустройства. В свою очередь, учебное заведение сохраняет для гражданина, освобожденного от учебы, право продолжать обучение на тех же условиях, что и до призыва на СГО.
Как сообщалось, 5 апреля Сейм принял в третьем - окончательном - чтении Закон о Службе государственной обороны, определив, что в Латвии вводится СГО.
Закон о СГО устанавливает обязанность каждого гражданина Латвии, мужчины, пройти службу в СГО в течение одного года после достижения 18-летнего возраста или, если гражданин продолжает получать основное или среднее образование, то в течение года после окончания учебы, но не позднее, чем до достижения 24-летнего возраста. В то же время установлено, что гражданки Латвии в возрасте от 18 до 27 лет смогут поступать на службу в СГО добровольно.
Первый призыв начнется с 1 июля этого года на добровольной основе, а с 1 января 2024 года служба определена как обязательная. Следует отметить, что и во второй призыв латвийские граждане первоначально будут призываться добровольно. Однако в случае необходимости недостающее количество лиц в возрасте от 18 до 19 лет будет призвано путем направления решения о призыве на СГО на электронный адрес или адрес декларированного места жительства, либо вручено лично.
Подать заявку на добровольное участие в СГО можно до 15 мая. Чтобы узнать больше о подаче заявки, кандидатам можно позвонить по телефону 670 727 93 или написать на электронную почту vad@klustikaravirs.lv.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!