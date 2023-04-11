Компенсация для добровольцев в СГО составит 7700 евро за год

Как сообщалось, 5 апреля Сейм принял в третьем - окончательном - чтении Закон о Службе государственной обороны, определив, что в Латвии вводится СГО.

Закон о СГО устанавливает обязанность каждого гражданина Латвии, мужчины, пройти службу в СГО в течение одного года после достижения 18-летнего возраста или, если гражданин продолжает получать основное или среднее образование, то в течение года после окончания учебы, но не позднее, чем до достижения 24-летнего возраста. В то же время установлено, что гражданки Латвии в возрасте от 18 до 27 лет смогут поступать на службу в СГО добровольно.

Первый призыв начнется с 1 июля этого года на добровольной основе, а с 1 января 2024 года служба определена как обязательная. Следует отметить, что и во второй призыв латвийские граждане первоначально будут призываться добровольно. Однако в случае необходимости недостающее количество лиц в возрасте от 18 до 19 лет будет призвано путем направления решения о призыве на СГО на электронный адрес или адрес декларированного места жительства, либо вручено лично.

Подать заявку на добровольное участие в СГО можно до 15 мая. Чтобы узнать больше о подаче заявки, кандидатам можно позвонить по телефону 670 727 93 или написать на электронную почту vad@klustikaravirs.lv.

Фото: VAD