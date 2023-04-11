Полковник: главной проблемой при введении СГО будет дисциплина молодежи

"Всего на базе военнослужащие из 20 стран. Все едят одно и то же в одной столовой. Есть возможность выбрать вегетарианские, мясные и рыбные блюда. Также есть большой выбор салатов, сладостей, фруктов. О качестве и количестве еды не нужно беспокоиться, потому что в меню есть все, что может пожелать человек", - сказал Гаугерс.

Военнослужащим СГО будет предоставлен свободный доступ в современный спортивный комплекс. При необходимости у молодых людей будет возможность посетить часовню, проконсультироваться с военными капелланами или психологами.

Что касается использования гаджетов, то во время некоторых занятий оно будет запрещено. Также очень ограничены возможности фотографировать военные объекты и других солдат, размещать фотографии в социальных сетях. Эти процессы строго регламентированы из-за рисков национальной безопасности.

Гаугерс сказал, что армия позволяет бесплатно использовать возможности, предоставляемые государством, а также служить вместе с солдатами из других стран НАТО. "Как мы шутим, в гражданском мире платят большие деньги, чтобы делать то, что мы делаем каждый день, плюс нам за это еще и платят", - сказал он.

Полковник не стал отрицать, что NBS придется серьезно поработать над привлекательным брендом СГО и учесть ошибки, допущенные другими странами. В настоящее время сложно сказать, какой интерес у молодежи будет к службе.

"Теоретически мы осознаем риски, но только время покажет, как будет налажена служба на практике. Трудно сказать, какие молодые люди будут в СГО, но самой большой проблемой будет дисциплина. Придется вставать в шесть часов и тренироваться. Вот этот вопрос дисциплины меня больше всего волнует, то есть чтобы молодой человек был там, где ему положено быть", - сказал полковник.