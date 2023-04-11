Полковник: главной проблемой при введении СГО будет дисциплина молодежи

При введении Службы государственной обороны (СГО) самой большой проблемой будет дисциплина молодежи, заявил агентству LЕТА командир механизированной бригады пехотинцев Национальных вооруженных сил (NBS) полковник Сандрис Гаугерс.
В этом году 300 молодых людей, принятых в СГО, будут направлены служить в эту бригаду в Адажи.
Первый призыв приступит к службе с 1 июля этого года на добровольной основе, а с 1 января 2024 года служба станет обязательной. В этом году планируется принять 300 молодых людей.
И во время второго призыва гражданам Латвии первоначально будет предложено поступить на службу добровольно, а недостающее количество лиц в возрасте от 18 до 19 лет будет призвано. Ранее сообщалось, что в следующем году службу могут начать 600 молодых людей.
По словам полковника, NBS коренным образом изменились по сравнению с 90-ми годами - обеспечение и возможности обучения солдат СГО будут такими же, как и для военнослужащих профессиональной службы.
Гаугерс сообщил, что медицинские осмотры призывников будут проводиться армейскими структурами. Перед службой не нужно будет сдавать нормативы физподготовки.
Полковник сообщил, что после зачисления в бригаду новобранцы будут каждый день заниматься физкультурой под руководством инструкторов. Планируется, что за 11-месячную службу физическая подготовка будет поднята до требуемого армией уровня, хотя физическая подготовка не является самоцелью СГО.
Служба начнется с базового курса обучения продолжительностью примерно три месяца. Базовая подготовка будет такой же, как при поступлении на профессиональную военную службу. Вставать в армии придется около 6 утра, за чем последует завтрак и обучение. Солдаты должны будут изучать стрелковое оружие, системы связи, ориентацию, первую помощь, регламенты и инструкции.
После прохождения базового курса обучения солдаты СГО будут интегрированы в состав бригады и обучены в том числе работе с имеющейся в распоряжении бригады бронетехникой.
Гаугерс сообщил, что у солдат СГО будет возможность проводить выходные дома.
Служба "не будет тюрьмой", хотя ее нельзя сравнивать и с курортом.
Солдаты будут размещаться в благоустроенных казармах, где есть все необходимое для проживания - благоустроенные душевые, туалеты, стиральные машины и даже сауна. О чистоте обмундирования должны заботиться сами солдаты. Солдаты также должны поддерживать порядок в своих комнатах, а уборщицы позаботятся о чистоте коридоров, душевых и туалетов. "Это не так, как в советской армии, когда офицеры приказывали солдатам чистить туалеты или мыть коридоры тряпкой", - добавил Гаугерс.
Хотя у части общества до сих пор остались горькие воспоминания о плохом питании в советской армии и в латвийской армии в 90-е годы, Гаугерс успокоил, что сейчас другие времена, и питание солдат СГО будет идентично питанию любого солдата, проходящего службу на Адажской базе. Меню разнообразное, сбалансированное и вкусное.
"Всего на базе военнослужащие из 20 стран. Все едят одно и то же в одной столовой. Есть возможность выбрать вегетарианские, мясные и рыбные блюда. Также есть большой выбор салатов, сладостей, фруктов. О качестве и количестве еды не нужно беспокоиться, потому что в меню есть все, что может пожелать человек", - сказал Гаугерс.
Военнослужащим СГО будет предоставлен свободный доступ в современный спортивный комплекс. При необходимости у молодых людей будет возможность посетить часовню, проконсультироваться с военными капелланами или психологами.
Что касается использования гаджетов, то во время некоторых занятий оно будет запрещено. Также очень ограничены возможности фотографировать военные объекты и других солдат, размещать фотографии в социальных сетях. Эти процессы строго регламентированы из-за рисков национальной безопасности.
Гаугерс сказал, что армия позволяет бесплатно использовать возможности, предоставляемые государством, а также служить вместе с солдатами из других стран НАТО. "Как мы шутим, в гражданском мире платят большие деньги, чтобы делать то, что мы делаем каждый день, плюс нам за это еще и платят", - сказал он.
Полковник не стал отрицать, что NBS придется серьезно поработать над привлекательным брендом СГО и учесть ошибки, допущенные другими странами. В настоящее время сложно сказать, какой интерес у молодежи будет к службе.
"Теоретически мы осознаем риски, но только время покажет, как будет налажена служба на практике. Трудно сказать, какие молодые люди будут в СГО, но самой большой проблемой будет дисциплина. Придется вставать в шесть часов и тренироваться. Вот этот вопрос дисциплины меня больше всего волнует, то есть чтобы молодой человек был там, где ему положено быть", - сказал полковник.
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