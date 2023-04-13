"Избавляемся" от пасхальных яиц со вкусом: шесть простых рецептов

После покраски и катания пасхальных яиц, а также других веселых забав, у празднующих часто остается довольно много яиц, из которых можно приготовить вкусные блюда, таким образом, чтобы полезный продукт не пропал, говорит исполнительный директор Латвийской объединенной ассоциации птицеводства (LAPNA) Анна Эрлиха
Эксперты LAPNA, которая в Латвии и Литве реализует проект "Яйца - это сила!" предлагают попробовать приготовить шесть вкусных блюд из яиц. Рецепты этих блюд не только помогут со вкусом "избавиться" от многочисленных пасхальных яиц, но и смогут пригодится для того, чтобы разнообразить меню и в остальные месяцы года!
Яичный салат со слабосоленым лососем
Этот сытный салат предназначен для начинки круассанов и бутербродов, но его можно подавать и как самостоятельное блюдо. Конечно, вместо круассанов можно использовать любой хлеб, который вам нравится. Перед заправкой салатом его желательно обжарить.
Время приготовления: 10 минут
6 порций
Ингредиенты:
- 6 сваренных вкрутую яиц;
- 100 г слабосоленого или копченого лосося (можно заменить любой другой рыбой, например скумбрией);
- небольшая горсть молодого шпината;
- 100 г майонеза;
- 2 столовые ложки нарезанного укропа;
- 1/2 чайной ложки лимонного сока;
- щепотка соли, свежемолотый черный перец.
Для подачи - круассаны или свежий хлеб на ваш выбор.
Приготовление:
- В большой миске смешайте майонез, укроп, лимонный сок, соль и перец.
- Добавьте нарезанные яйца и мелко нарезанную рыбу. Перемешайте.
- Разрезать круассаны поперек, наполнить яичным салатом и несколькими листьями шпината.
Салат из шпината с яйцами и теплой заправкой из бекона
Идея необычного салата: два полезных ингредиента - шпинат и яйца - с заправкой из хрустящего бекона.
Время приготовления: 30 минут
4 порции
Ингредиенты:
- 100 г бекона холодного копчения;
- 2 столовые ложки красного винного уксуса;
- 1 маленький зубчик чеснока;
- 1 чайная ложка коричневого сахара;
- 1 столовая ложка дижонской горчицы;
- соль, свежемолотый черный перец - по вкусу;
- 1 щепотка молотого мускатного ореха;
- 1 щепотка хлопьев чили;
- 50 мл оливкового масла;
- 150 г шпината;
- 1 маленькая красная луковица;
- 4 сваренных вкрутую яйца.
Приготовление:
- Бекон нарезать узкими полосками и обжарить на сковороде на среднем огне, периодически помешивая. Когда бекон станет хрустящим, убрать его со сковороды и переложить на тарелку, застеленную бумажным полотенцем.
- В ту же сковороду, где жарился бекон, налить красный винный уксус, добавить коричневый сахар, горчицу, измельченный зубчик чеснока, посолить, поперчить и подогреть, время от времени помешивая.
- Приготовленную соусную основу выливаем в миску и постепенно добавляем оливковое масло, перемешивая. Добавьте в соус половину обжаренного бекона.
- В большой миске смешать шпинат, рубленые яйца и нарезанный тонкими полукольцами лук. Полить теплым соусом и посыпать оставшимся беконом.
Подавать в теплом виде, сразу после приготовления.
Картофельный салат с паприкой
Это еще одна вариация классического картофельного салата. Картофель хорошо сочетается с маринованной жареной паприкой.
Время приготовления: один час
Порции: 8
Ингредиенты:
- 8 картофелин среднего размера;
- 6 сваренных вкрутую яиц;
- 2 маленьких сладких перца;
- 400 г маринованной жареной паприки;
- 1 маленькая луковица;
- 100 г майонеза;
- соль, перец - по вкусу;
- горсть петрушки.
Приготовление:
- Картофель отварить в мундире в подсоленной воде.
- Пока картофель варится, подготавливаем остальные ингредиенты салата: лук шинкуем, паприку нарезаем мелкими кубиками - как свежую, так и маринованную. Яйца также нарезаем небольшими кубиками. Все смешать, добавив измельченную петрушку. Оставьте часть смеси в другой емкости.
- Когда картофель будет готов, слейте воду и немного остудите. Теплый картофель очистить и нарезать небольшими кубиками, добавить к подготовленной паприке и яйцам, добавить майонез и все перемешать. Посолить и поперчить по вкусу.
- Перед подачей украсить заранее отложенной смесью паприки и яиц и посыпать рубленой петрушкой.
Яичный салат по-польски
Этот салат прекрасно сочетается с крекерами и может дополнить соленые закуски во время уютных вечеров в кругу друзей.
Время приготовления: 10 минут
Порции: 6
Ингредиенты:
- 100 г сливочного сыра без добавок;
- 1 столовая ложка сливочного масла;
- 4 сваренных вкрутую яйца;
- 1 маленькая луковица;
- соль и перец по вкусу;
- мелко нарезанная зелень.
Приготовление:
- В миске вилкой размять сливочный сыр и масло. Если смесь кажется слишком густой, добавьте еще сливочного масла.
- В приготовленную сырную смесь вмешать нарезанные яйца и лук. Посолить и поперчить, подавать на стол, посыпав свежей зеленью.
Совет: Если вам не нравится вкус свежего лука, перед добавлением в салат его можно обжарить.
Салат из цветной капусты с яйцом и беконом
Если вам нравится классический немецкий картофельный салат, то и этот вам обязательно придется по вкусу!
Время приготовления: 30 минут
6 порций
Ингредиенты:
- 5 сваренных вкрутую яйца;
- 1 средний кочан цветной капусты, разделенный на небольшие соцветия;
- 50 г мелко нарезанных маринованных огурцов;
- 1 маленькая красная луковица, мелко нарезанная;
- 50 г свежего огурца, мелко нарезанного;
- 100 г копченого бекона.
Для соуса:
- 100 г майонеза;
- 100 г йогурта без добавок;
- 1 столовая ложка сладкой горчицы;
- 1 столовая ложка белого винного уксуса;
- 1 столовая ложка сахара;
- 1 чайная ложка соли;
- 1 щепотка молотой паприки;
- 1 щепотка свежемолотого черного перца;
- укроп для подачи.
Приготовление:
- Приготовить на пару или слегка отварить цветную капусту – важно, чтобы она не была слишком мягкой, иначе вместо салата получится пюре!
- Бекон нарезать небольшими кусочками и обжарить на слабом огне на сковороде без жира. Когда мясо подрумянится и станет хрустящим, снять его со сковороды и положить на тарелку, застеленную бумажным полотенцем, чтобы оно впитало лишний жир.
- Положить все ингредиенты (в том числе и для соуса) в большую миску, перемешать и поставить в холодильник на пару часов, чтобы все вкусы и ароматы перемешались.
- Перед подачей посыпать свежим укропом и щепоткой молотого перца.
Фаршированные яйца, маринованные в свекле
Мариновать можно не только огурцы, помидоры и другие овощи, но и яйца. Однако перед тем, как мариновать яйца в свекле, следует помнить, что чем дольше яйца находятся в маринаде, тем интенсивнее будет их цвет и тем кислее они будут на вкус.
Время приготовления 15-20 минут
Время маринования 12 часов
Ингредиенты:
• 8 сваренных вкрутую яиц.
Для маринада:
- 500 мл маринованной свеклы;
- 200 мл яблочного уксуса;
- 100 г коричневого сахара;
- 1 чайная ложка розового перца;
- 8 душистый перец;
- 1 чайная ложка соли.
Для начинки:
- 1 чайная ложка дижонской горчицы;
- 1 столовая ложка майонеза;
- 1/2 чайной ложки порошка карри;
- 1 столовая ложка белого винного уксуса;
- 2 столовые ложки оливкового масла;
- соль и перец для вкуса.
Приготовление:
- Берем емкость объемом около 1 л, в которую заливаем маринованную свеклу вместе со всем маринадом. Добавьте яблочный уксус, сахар, перец и соль. Все перемешать.
- В приготовленный маринад аккуратно опускаем очищенные яйца.
- Накройте емкость крышкой и оставьте мариноваться в прохладном месте не менее 12 часов, но не более трех дней.
- Когда яйца замаринуются, выньте их из маринада и аккуратно разрежьте поперек.
- Выньте желтки, смешайте их с горчицей, майонезом, порошком карри, белым винным уксусом и оливковым маслом.
- Желток и добавки размять вилкой до получения однородной массы. Если он кажется слишком густым, добавьте чайную ложку воды.
- Начинить белки приготовленной массой. Посолить, поперчить, посыпать зеленью и подавать на стол.
Движение "Яйца - это сила!" напоминает нам о том, что яйца - доступный продукт, содержащий 13 различных витаминов и минералов, необходимых организму, их желательно включать в ежедневный рацион и детей, и взрослых, и пожилых людей - не только на Пасху, но в течение всего года.
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