"Избавляемся" от пасхальных яиц со вкусом: шесть простых рецептов

Фаршированные яйца, маринованные в свекле

Мариновать можно не только огурцы, помидоры и другие овощи, но и яйца. Однако перед тем, как мариновать яйца в свекле, следует помнить, что чем дольше яйца находятся в маринаде, тем интенсивнее будет их цвет и тем кислее они будут на вкус.