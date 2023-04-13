ФСБ: один из убийц Татарского - гражданин Украины, он въехал в Россию через Латвию

По информации ФСБ, именно Денисов передал Дарье Треповой взрывное устройство. После убийства Денисов вылетел транзитом через Армению в Турцию. ФСБ начала процедуру объявления Денисова в международный розыск.

ФСБ считает, что Денисов является членом "украинской диверсионно-террористической группы". Он собирал сведения "об образе жизни и местах посещения" Татарского. В том числе Денисов, по данным ФСБ, снял квартиру недалеко от места жительства Татарского.

Кроме того, в ФСБ уверены, что Дарья Трепова согласилась на операцию в результате "неоднократных призывов" руководителей ФБК Леонида Волкова и Ивана Жданова к "подрывной деятельности" в России.

Как сообщалось, Владлен Татарский погиб в результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге в воскресенье, 2 апреля.

Причиной взрыва стало самодельное взрывное устройство, спрятанное в подаренной статуэтке. Эту статуэтку ему подарила женщина, которая пришла на встречу с блогером в кафе.

По данным российских властей, статуэтку Татарскому подарила Дарья Трепова, арестованная в понедельник, 3 апреля, в качестве подозреваемой по делу.

Следственный комитет России расследует взрыв в Санкт-Петербурге как теракт.