Норвегия объявила персонами нон грата 15 российских дипломатов

"Россия представляет самую большую разведывательную угрозу в Норвегии. Принимая это всерьез, мы сегодня делаем шаг, препятствующий российской разведывательной деятельности в нашей стране. Не будем позволять офицерам российской разведки работать в Норвегии под дипломатическим прикрытием", - подчеркнула она.

В сообщении МИД сказано, что за деятельностью указанных сотрудникам разведки уже некоторое время следили, и они должны в скором времени покинуть территорию страны. Норвегия не будет выдавать визы другим офицерам разведки.