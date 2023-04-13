В центре Риги найдена мертвой женщина. Ее сестра просит о помощи

"Моя сестра Татьяна Веселова (1991 года) была найдена мертвой 10 апреля во дворе дома по адресу: ул. Сколас, 10, центр Риги.

Если кто-то что-либо видел или был с 22:30 9 апреля до 19:00 10 апреля по адресу Сколас, 10, пожалуйста, сообщите мне по телефону 24951667", - написала в Facebook Анастасия.

"Точного заключения от полиции у нас еще нет. Также, возможно, кто-то видел по пути от Лачплеша, 24 (откуда она вышла в 22:00 9 апреля), до Сколас, 10, или в любой другой локации", - отметила она.

Приметы: рост примерно 168 см, худая, темные волосы средней длины.

Одежда: коричневое пальто, джинсы, черные ботинки.