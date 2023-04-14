От +18 до мокрого снега: синоптики о погоде на новой неделе

В выходные дни температура воздуха понизится. В субботу будет солнечно, а в воскресенье в восточных регионах страны ожидается дождь с мокрым снегом. Температура воздуха не превысит +14 градусов, в воскресенье на востоке местами опустится до 0...-2 градусов, днем в Латгале не превысит +5 градусов.

На следующей неделе ожидается потепление, погода будет преимущественно сухой. Хотя ночи будут холодными - на большей части территории страны температура опустится до -2...+5 градусов, днем воздух прогреется до +14...+18 градусов, прохладнее будет только на побережье.

Галерея: Весна в парках Риги