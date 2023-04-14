Пт, 14.04.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

От +18 до мокрого снега: синоптики о погоде на новой неделе

rus.tvnet.lv/LETA
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Весна. Иллюстративное фото
Весна. Иллюстративное фото Фото: Patrick Daxenbichler/Shutterstock

На следующей неделе в Латвии будет много солнечных дней и мало осадков, так как усилится влияние антициклона, свидетельствуют прогнозы синоптиков.

В выходные дни температура воздуха понизится. В субботу будет солнечно, а в воскресенье в восточных регионах страны ожидается дождь с мокрым снегом. Температура воздуха не превысит +14 градусов, в воскресенье на востоке местами опустится до 0...-2 градусов, днем в Латгале не превысит +5 градусов.

На следующей неделе ожидается потепление, погода будет преимущественно сухой. Хотя ночи будут холодными - на большей части территории страны температура опустится до -2...+5 градусов, днем воздух прогреется до +14...+18 градусов, прохладнее будет только на побережье.

Галерея: Весна в парках Риги

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх