Саакашвили назвал Навального "будущим президентом России"

По словам Саакашвили, их с российским оппозиционером объединяет то, что "оба одинаково непримиримы с коррупцией и что мы оба являемся главными врагами для Владимира Путина". В завершении послания экс-президент Грузии пожелал Навальному "выжить, выйти на волю и достичь желаемой цели".

"Сделать шаг в духе христианского милосердия"

Ранее Навальный, отбывающий срок в исправительной колонии № 6 во Владимирской области, где его состояние здоровья ухудшилось до такой степени, что возникли реальные опасения за жизнь политика, призвал грузинские власти "сделать шаг в духе христианского милосердия" и выпустить Михаила Саакашвили из тюрьмы на лечение. "Саакашвили очень болен, и все разговоры про симуляцию - ерунда. Поверьте, тюрьма высасывает здоровье из любого и с огромной скоростью. Выпустить его на лечение с отсрочкой приговора или сделать нечто в этом роде, что позволит сторонам соблюсти закон и сохранить лицо, - это было бы самое правильное", - говорится в обращении, опубликованном в социальных сетях российского оппозиционера.

Михаил Саакашвили находится под стражей с осени 2021 года. Он был арестован по ранее вынесенным приговорам, после того как нелегально пересек границу Грузии и вернулся в страну.