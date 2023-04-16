За сутки задержано 14 пьяных водителей

Вчера в ДТП в Латвии пострадали 11 человек, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.
Двое пострадавших были пешеходами, двое - велосипедистами, трое - водителями электросамокатов.
Всего за минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 74 дорожно-транспортных происшествия, в том числе 40 в Риге.
За минувшие сутки в Латвии задержаны 14 водителей в состоянии алкогольного опьянения и один водитель, употреблявший наркотики.
Составлено 170 протоколов о превышении скорости.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!