Вс, 16.04.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

За сутки задержано 14 пьяных водителей

rus.tvnet.lv/LETA
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Водитель автомобиля. Иллюстративное фото
Водитель автомобиля. Иллюстративное фото Фото: Sabphoto/Shutterstock

Вчера в ДТП в Латвии пострадали 11 человек, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

Двое пострадавших были пешеходами, двое - велосипедистами, трое - водителями электросамокатов.

Всего за минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 74 дорожно-транспортных происшествия, в том числе 40 в Риге.

За минувшие сутки в Латвии задержаны 14 водителей в состоянии алкогольного опьянения и один водитель, употреблявший наркотики.

Составлено 170 протоколов о превышении скорости.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх