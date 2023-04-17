Кариньш хочет, чтобы коалиция поддерживала одного кандидата в президенты

В настоящее время "Объединенный список" выдвинул на пост президента кандидатуру своего основателя Улдиса Пиленса, однако "Новое Единство" и Национальное объединение не торопятся поддерживать этого кандидата. На предыдущих выборах Нацобъединение выдвинуло на этот пост действующего президента Эгила Левитса, но пока неясно, будет ли он выдвигаться или вообще претендовать на этот пост. В настоящее время избрание Пиленса представляется более вероятным при достаточном числе голосов оппозиции, в то время как для переизбрания Левитса голосов не хватает.

По словам Кариньша, согласование коалиционными партиями одной кандидатуры облегчило бы работу всех вовлеченных лиц, а также была бы "известная предсказуемость".

Премьер-министр подчеркнул, что до 13 мая, когда завершится срок выдвижения кандидатов на пост президента, осталось почти четыре недели, поэтому у коалиции еще есть время договориться об одном кандидате.

В свою очередь, председатель фракции Сейма "Объединенного списка" Эдгар Таварс подчеркнул, что кандидатом в президенты от "Объединенного списка" является Пиленс, и "Объединенный список" ожидает от партнеров по коалиции четкой позиции, кто является их потенциальным кандидатом, чтобы можно было начать качественные дебаты как в коалиции, так и в оппозиции.

Выборы президента пройдут в Сейме в последний день мая.