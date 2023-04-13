Липину интересно ⟩ Кто такой кандидат в президенты Улдис Пиленс?

Но если коротко, то составляется список из кандидатов, после чего все депутаты голосуют за них. Если после первого голосования никто не набрал больше 50 голосов, оно проводится снова - с тем же списком участников. После второго голосования (если все еще никто не набрал более 50 голосов) из списка убирается кандидат с наименьшим числом "за", после чего цикл продолжается.

Если в конце остается два кандидата, ни один из которых не получил больше 50 голосов (как, например, было в 2015 году), то из списка вычеркивается менее популярный кандидат и депутаты Сейма голосуют за или против единственного оставшегося представителя. Если и в этом случае кандидат не набирает более 50 голосов "за", то согласно закону выборы нужно организовывать заново с абсолютно новыми кандидатами.

Теперь можем приступать к прогнозам. Разумеется, сейчас нам мало что известно, но самые реалистичные сценарии можно пробовать рассчитать.

Сценарий № 1: Коалиционный

"Новое Единство" и Нацобъединение решают, что их устраивает кандидатура Пиленса и не выдвигают Левитса. Либо сам Левитс решает не вступать в борьбу, а партнеры "Объединенного списка" по коалиции не ищут кого-то другого.

Таким образом, Пиленс автоматически получает все коалиционные голоса. Кроме того, в его поддержку уже выступил Айнарс Шлесерс, глава партии "Латвия на первом месте".