Липину интересно ⟩ Кто такой кандидат в президенты Улдис Пиленс?

Главная политическая новость последних дней: "Объединенный список" решил оторваться от коалиции и предложить своего кандидата в президенты - предпринимателя Улдиса Пиленса. Кто это и есть ли у него шансы стать главой Латвии на ближайшие четыре года?
Политическая карьера
Пиленс не новичок в политике. В 1998 году он вступил в свежесозданную Народную партию, да не просто вступил, а весьма активно присутствовал - до 2008 года являлся членом правления, а также участвовал в создании отделения Народной партии в Лиепае.
Но конкретно политических должностей у Пиленса практически не было - только депутатство в Лиепайской думе с 2005 по 2009 год. Собственно, тогда же он и оставил политику.
При этом имя Пиленса периодически мелькало в списках возможных кандидатов на весьма высокие посты.
В 2006 году Пиленс рассматривался как кандидат на пост министра экономики во втором Кабинете министров Айгарса Калвитиса - в итоге кресло занял Юрис Стродс от "Отечеству и свободе/ДННЛ" (в будущем - Нацобъединение).
В 2007 году его кандидатура звучала среди возможных вариантов на пост премьер-министра Латвии, но в итоге Калвитиса сменил Иварс Годманис от "ЛПП/ЛЦ" (в будущем - "Партия реформ Шлесерса").
В 2015 году Пиленс мог стать кандидатом в президенты от Союза зеленых и крестьян (СЗК), но в итоге вместо него был выбран Раймондс Вейонис, который и стал главой государства.
И вот совсем недавно, в 2022 году, Пиленс вернулся в политику открыто и всерьез. Именно он 10 мая заявил о том, что Латвийское объединение регионов (ЛОР) и вышедшие из СЗК Латвийская зеленая партия и Лиепайская партия выдвинут одного кандидата в премьер-министры, а на следующий день объявил о создании "Объединенного списка".
Подробно о том, как именно был создан "Объединенный список", я уже писал в своей статье об их предвыборных обещаниях.
Если коротко, Латвийская зеленая партия и Лиепайская партия не захотели сотрудничать с Айваром Лембергсом и покинули СЗК. Они объединились с ЛОР и новыми в политике людьми, которых в объединении называли "беспартийными специалистами в своих сферах".
Имена в "Объединенном списке" были знакомые: экс-премьер Марис Кучинскис, экс-министр обороны Раймондс Бергманис, экс-депутаты Ингмарс Лидака, Дидзис Шмитс, Эдвардс Смилтенс (он же на тот момент был вице-мэром Риги) и так далее.
Кандидатом в премьеры от партии был выбран Пиленс, хотя он сам изначально говорил о том, что это будет Кучинскис.
Стоит отметить, что сам Пиленс в выборных списках не фигурировал и поэтому на пост депутата не претендовал.
Выборы для "Объединенного списка" прошли успешно - они заняли третье место, получив более 100 тысяч голосов и 15 парламентских мест. Это позволило им сформировать коалицию вместе с "Новым Единством" и Нацобъединением.
Так "Объединенный список" получил четыре кресла в Кабмине: Министерство внутренних дел, Министерство окружающей среды и регионального развития, Министерство сельского хозяйства и Министерство здравоохранения (которым управляет технически беспартийная Лига Меньгелсоне).
Сам Пиленс премьер-министром не стал, пост остался за Кришьянисом Кариньшем, за что проголосовал в том числе и "Объединенный список".
Кроме того, именно сопредседатель "Объединенного списка" Эдвардс Смилтенс стал председателем Сейма.
Архитектор, бизнесмен, миллионер
Но не политической деятельностью единой. Поговорим и о другой стороне жизни Улдиса Пиленса.
По образованию он архитектор. И даже занимал пост главного архитектора Лиепаи с 1983 по 1988 год.
В 1990 году Пиленс создал архитектурный кооператив V-10, а в 1991 году - SIA Arhitekta U. Pīlēna birojs, которое в итоге разрослось до UPB Holdings, где он до сих пор является председателем совета.
Согласно информации портала puaro.lv, Пиленс является выгодоприобретателем 20 предприятий, таких как: ALTO 4.0, Daugavpils dzelzsbetons, Dzelzsbetons MB, Stiklu centrs, UPB energy, UPB Projekti и другие.
Кроме того, в 1999-2000 годах Пиленс был заместителем председателя Latvenergo, также он был председателем правления Лиепайской специальной экономической зоны и правления Лиепайского порта.
Еще с 2007 по 2017 год акционерному обществу UPB принадлежал винный магазин Vīna studija.
Пиленс неоднократно попадал в список богатейших людей Латвии, в 2019 году его состояние оценивалось в 62 миллиона евро.
Отмечу, что в случае, если Пиленс станет президентом, ему придется отказаться от предпринимательской деятельности. Он утверждает, что эти процессы уже начаты.
Повестка Пиленса
Есть ли у Пиленса какие-то конкретные политические взгляды, которых он придерживается? Вероятно, но, судя по всему, на публику он их не выносит.
Вот, например, его обширное интервью изданию Latvijas Avīze. В нем об управлении Латвией говорится лишь то, что стране нужно зарабатывать свои деньги.
Забавный факт - тогда, в конце ноября прошлого года, Пиленс утверждал, что его совсем не влечет пост президента страны, он якобы хочет помогать там, где может. Схожий тезис он высказывал и ранее. Но вот прошла Пасха, и Пиленс принял решение баллотироваться.
В своих, так сказать, "предвыборных" интервью Пиленс уверяет, что ему важны голоса всей сотни депутатов Сейма вне зависимости от их политических убеждений, ведь это "граждане Латвии, которых избрали граждане Латвии".
Видео: Интервью Улдиса Пиленса агентству LETA
В связи с этим любопытно посмотреть на траекторию фраз действующего президента Латвии Эгила Левитса.
29 мая 2019 года, сразу после избрания: "Я буду президентом всей Латвии, всех народов, всех вероисповеданий, всех граждан - и тех, кто живет в Латвии, и тех, кто живет за ее пределами, и нуждающихся, и зажиточных, и отверженных, и уверенных за свою жизнь".
6 апреля 2023 года: "Я не хотел бы быть избранным голосами тех сил, которые не за западную и латышскую Латвию".
Как в будущем поменяются взгляды Пиленса, прогнозировать сложно, но прямо сейчас эти фразы создают любопытный контраст.
Каковы шансы, что Пиленс станет президентом?
В начале давайте вспомним, как в принципе протекают выборы президента страны. Подробнее я об этом уже писал в одном из своих предыдущих материалов.
Но если коротко, то составляется список из кандидатов, после чего все депутаты голосуют за них. Если после первого голосования никто не набрал больше 50 голосов, оно проводится снова - с тем же списком участников. После второго голосования (если все еще никто не набрал более 50 голосов) из списка убирается кандидат с наименьшим числом "за", после чего цикл продолжается.
Если в конце остается два кандидата, ни один из которых не получил больше 50 голосов (как, например, было в 2015 году), то из списка вычеркивается менее популярный кандидат и депутаты Сейма голосуют за или против единственного оставшегося представителя. Если и в этом случае кандидат не набирает более 50 голосов "за", то согласно закону выборы нужно организовывать заново с абсолютно новыми кандидатами.
Теперь можем приступать к прогнозам. Разумеется, сейчас нам мало что известно, но самые реалистичные сценарии можно пробовать рассчитать.
Сценарий № 1: Коалиционный
"Новое Единство" и Нацобъединение решают, что их устраивает кандидатура Пиленса и не выдвигают Левитса. Либо сам Левитс решает не вступать в борьбу, а партнеры "Объединенного списка" по коалиции не ищут кого-то другого.
Таким образом, Пиленс автоматически получает все коалиционные голоса. Кроме того, в его поддержку уже выступил Айнарс Шлесерс, глава партии "Латвия на первом месте".
В итоге Пиленс с легкостью получает большинство голосов и в первом же туре избирается на пост президента Латвии.
Сценарий № 2: Дуэльный
"Новое Единство" и Нацобъединение все-таки выдвигают своего кандидата (в дальнейшем я буду называть этого кандидата Левитсом, хотя не факт, что это будет он).
В таком случае, кто бы ни были кандидаты от других партий, вероятнее всего, именно Пиленс и Левитс дойдут до самого конца. И можно считать голоса.
За Левитса точно: "Новое Единство" (26 голосов) и Нацобъединение (13 голосов) - всего 39 голосов.
За Пиленса точно: "Объединенный список" (15 голосов) и "Латвия на первом месте" (9 голосов) - всего 24 голоса.
Вроде как побеждает Левитс. Но еще остаются голоса "Стабильности!", "Прогрессивных" и СЗК.
Лидер "Стабильности!" Алексей Росликов многократно критиковал Левитса и Кариньша, поэтому маловероятно, что партия отдаст свои голоса действующему президенту. А вот про Пиленса Росликов отвечает уклончиво, впрочем, отмечая, что шансы снискать симпатии партии у него достаточно высокие.
"Прогрессивные" и СЗК пока молчат по этому поводу. Но у первых мало причин сотрудничать с Нацобъединением, особенно вспоминая формирование коалиции. Напомню, что тогда Нацобъединение просто отказалось от встречи с "Прогрессивными".
СЗК же, в свою очередь, явно ближе их бывшие сопартийцы. Громкого раскола не было.
Это, конечно, не значит, что победит обязательно Пиленс. Если, например, "Новому Единству" удастся договориться с "Прогрессивными", а "Стабильности!" принципиально не станет голосовать, то Левитс наберет больше голосов, чем Пиленс, хоть и не больше 50.
В любом случае в этом сценарии коалиция объединится вокруг победившего кандидата, чтобы президентом стал хоть кто-то.
Или...
Сценарий № 3: Анархический
Маловероятна, но теоретически возможна ситуация, когда представители проигравшего кандидата принципиально голосуют против. В таком случае (уникальном в истории Латвии) придется искать абсолютно новых кандидатов.
Я, честно говоря, почти уверен, что такого не произойдет. Потому что это будет означать фактический конец коалиции. Но не упомянуть такой вариант нельзя.
Сценарий № 4: Компромиссный
"Новое Единство" и Нацобъединение (или, например, только одна из этих сил) присоединяются к поддержке компромиссного кандидата от оппозиционной партии - например, СЗК или "Прогрессивных". Тогда возможен вариант победы именно этого, третьего, кандидата.
И да, выше я писал о маловероятности сотрудничества Нацобъединения и "Прогрессивных". Да и с СЗК у них непростая история.
Но теоретически "Новое Единство" (26 голосов) + СЗК (16 голосов) + "Прогрессивные" (10 голосов) - это 52 голоса, вполне себе большинство.
Вопроса два. Первый: найдется ли такая кандидатура, которая объединит вокруг себя такие разные силы? Второй: как это повлияет на дальнейшее сотрудничество коалиции?
Сценарий № 5: Фантастический
Одна из оппозиционных партий предлагает в кандидаты настолько уважаемого человека, что вокруг него объединяются вообще все. Ни Пиленсу, ни Левитсу, проигравшим этому человеку, не достается место президента.
Практически нулевой шанс. Я не могу представить, кто бы стал таким всеобъединяющим символом. Разве только Раймонд Паулс, но вряд ли он пойдет в политику.
***
Итак. Все зависит от того, пойдет ли Левитс на второй срок. А если нет, то выдвинут ли кого-то "Новое Единство" и Нацобъединение. А может, нас ждет внезапный третий вариант от оппозиции?
В любом случае нас ждет или смена президента, или как минимум упорная борьба двух частей коалиции, в которой обеим сторонам придется проявить максимум дипломатии и навыков убеждения.
Так что, как бы вы ни относились к Левитсу или Пиленсу, впереди нас ждут интересные с политической точки зрения недели.
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