Штайнмайер вручил Меркель высшую награду Германии

Выступая на церемонии, глава государства воздал должное бывшему канцлеру как "непревзойденному политику", которая успешно провела Германию через многие кризисы. "Вы помогли нашей стране заново достичь экономического успеха в условиях беспрецедентных вызовов", - сказал Штайнмайер. Президент также отметил "необычайно долгий срок пребывания" бывшего канцлера на ее посту. "В течение 16 лет вы служили Германии - с амбициями, мудростью, страстью. В течение 16 долгих лет вы работали во имя свободы и демократии, во имя нашей страны и благополучия ее народа. Неустанно и иногда на пределе своих физических сил", - подчеркнул глава государства. По словам Штайнмайера, за время ее пребывания у власти случилось немало кризисов и чрезвычайных ситуаций, которые иногда даже накладывались друг на друга. Немногие страны пережили этот этап "так же хорошо, как Федеративная Республика", - указал президент ФРГ.